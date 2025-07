SEXI zábery NAHEJ Pociskovej rozdúchali VÁŠNE: Jedni ju CHVÁLIA a druhí? Takéto slová isto NEČAKALA!

Odvážne zábery Nely Pociskovej v bazéne. (Zdroj: Instagram)

Letný deň, bazén, slnko a... žiadne plavky. Práve takto sa rozhodla Nela Pocisková pozdraviť svojich fanúšikov na sociálnej sieti. Na sérii fotografií leží úplne nahá na plávajúcej doske, s pohľadom upretým k nebu a mokrými vlasmi padajúcimi cez rameno. K príspevku pridala len stručný odkaz:

„Doma. Dúfam, že máte pekné leto.“



Reakcia verejnosti na seba nenechala dlho čakať. Pod fotkami sa okamžite strhol ošiaľ – a názory sa diametrálne líšili. Mnohí jej zábery považovali za umelecké a plné ženskosti. „Krásne, nežné a sexi“ alebo „Nelka, krásna ako vždy“ či „Ja mať takú postavu, ukážem tiež“.

Lenže objavili sa aj komentáre, ktoré by si neželal čítať nikto. Niektorí sledujúci mali výhrady nielen k odvahe, ale aj k vhodnosti podobného obsahu. „Joj, toto nie, Nelka. Máte talent, pokoru a kus skvelej roboty za sebou. Neznižujte sa na túto úroveň, prosím. Nepotrebujete to,“ napísala jedna fanúšička s jasným nesúhlasom. Pridala sa aj ďalšia: „Má postavičku ako lusk, no mini tangá by urobili ten záber menej pikantný na mamu dvoch detí.“



A zaznel aj názor, ktorý znel diplomaticky, no niesol v sebe kritiku: „A ja si naopak myslím, že presne takto sa Nela prezentovať nepotrebuje... má iné kvality a prednosti... ale samozrejme každého vec.“ Rozporuplné reakcie v komentároch si všimla aj Pocisková, ktorá takto zareagovala: "Nehádajte sa tu, prosím. Ja si len hovorím, že keď budem mať 80, budem spomínať a vravieť si, prečo som to vtedy neurobila. Ak si niekto myslí, že už nie je ako inak zaujať, tak to ešte nič nevidel. A PS: Fotil to môj muž a povedal, že môžem."



Nech už máte názor akýkoľvek, musíte uznať, že Nela je na sexi záberoch riadna šupa!