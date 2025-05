Radikálna ZMENA IMIDŽU: Túto krásku z Ruže pre nevestu by ste dnes ani NESPOZNALI!

Berenika Laciková (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka markizáckej reality šou Ruža pre nevestu, v ktorej bojovala o srdce charizmatického Rasťa Zvaru. Diváci ju poznali ako kučeravú blondínku... Dnes by ju preto zrejme ani nespoznali. Radikálne totiž zmenila svoj imidž!

Berenika Laciková bola úplne najmladšou účastníčkou zoznamovacej šou Ruža pre nevestu. A to sa jej napokon stalo aj osudným. 33-ročný Rasťo Zvara usúdil, že 12-ročný vekový rozdiel, ktorý medzi nimi bol, je citeľný a sympatickú Košičanku poslal domov. No a ona sa po návrate zo Srí Lanky, podobne ako mnohé jej "sokyne", pustila do skrášľovania svojho zovňajška.

Móda z 8. kola Let's Dance. Na snímke nevesta Berenika (Zdroj: TV Markíza)

A radikálne zmenila svoj imidž. Blond kučeravé vlasy sú minulosťou, a tak by ste ju dnes spoznali zrejme len s ťažkosťou. Na sociálnej sieti TikTok zverejnila video, ktoré zachytáva jej premenu - nechala sa prefarbiť na hnedo a svoje kučierky vyfúkala dohladka. No a fanúšikovia si jej nový účes pochvaľujú. „Tak, ako sa mi páčila blond, tak teraz sa mi ako brunetka páčiš ešte viac. Krásna si!“ zhodujú sa komentujúci.

A s hnedými vlasmi ju prirovnávajú k inej účastníčke šou Ruža pre nevestu. „Vyzeráš ako Lara z minulej série Ruže,“ zhodnotila komentujúca a ďalšia jej dala za pravdu: „Presne, a že koho mi tak pripomína.“