S Rasťom jej to nevyšlo, vrátila sa k BÝVALÉMU: Hviezda Ruže pre nevestu je ZADANÁ!

Berenika Laciková (Zdroj: TV Markíza)

Reč je o Berenike Lacikovej, ktorá bojovala o srdce Rasťa Zvaru v poslednej sérii markizáckej šou Ruža pre nevestu. S tým jej to síce nevyšlo, hoci si ju v hre držal pomerne dlho, no smútiť rozhodne nemusí. Po návrate zo Srí Lanky ju totiž osud opäť spojil s jej bývalým priateľom.

„A je to oficiálne. Ešte pred chvíľou by som neverila, že sa naše cesty opäť spoja. No stalo sa... A bolo to najlepšie rozhodnutie. Prešli sme si všetkým možným... Pádmi, skúškami, aj rastom. A napriek tomu, sme si znovu vybrali jeden druhého,“ napísala Berenika k spoločným fotkám. A zásluhu k tomu, že sa ich cesty opäť spojili, dáva aj markizáckej šou.

„Ak bola Ruža na niečo dobrá, tak na to, aby nám obom otvorila oči. Aby sme si uvedomili, čo v skutočnosti cítime. A koho srdce bije len pre nás. Som šťastná, že ťa opäť mám. Niektoré príbehy sa neskončia... Len si dajú pauzu. Milujem ťa,“ dodala. Pozrite, ako im to spolu pristane!