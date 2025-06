VEĽKÉ FINÁLE Ruže pre nevestu: Je ROZHODNUTÉ... TOTO dievča si získalo Rasťovo srdce!

(Zdroj: TV Markíza)

SRÍ LANKA - Fanúšikovia Ruže pre nevestu niekoľko dlhých týždňov čakali na to, ktorá z 20-tich finalistiek bude tou, ktorá si napokon získa srdce fešáka Rasťa Zvaru (34). Do samotného finále to dotiahli dve krásky - Karolína Michalčíková (26) z Trenčína a Anička Ličková (23) z Martina. No a už je rozhodnuté... Takto sa markizácky ženích rozhodol!