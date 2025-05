Deti Hágerovej a Juraška chodia do rakúskej školy a škôlky: Silné slová na adresu učiteľov!

Diana Hágerová (Zdroj: Vlado Anjel)

Diana priznala, že jej „moment víťazstva“ ako mamy prichádza v situáciách, keď dokáže zachovať pokoj v chaose, ktorý vedia vyvolať jej dve deti. „Ja som temperamentnejší, výbušnejší človek v zmysle, že skôr konám, ako by som mohla, a keď sú momenty, že deti sú nevyspytateľné a dokážem svoj temperament v danom momente naozaj podchytiť, odkomunikovať si tú situáciu normálne, tak som na seba veľmi pyšná,“ priznáva moderátorka, ktorá je hrdou mamou dcérky Izabelky a syna Tristana. Ani ona sa však netají tým, že byť mamou je niekedy poriadna drina. „Sú dni a potom sú dni – niekedy je to extrémne náročné. Musím priznať, že som si všimla na sebe, ako veľmi ma ovplyvňuje únava a vysoké pracovné nasadenie, že vtedy som mrzutejšia a asi je to pre nás všetkých náročnejšie. Inak sú moje deti veľkí parťáci,“ dodala s úsmevom.

A budú nielen parťáci, ale nasledovníci svojich rodičov? Staršia dcéra Izabelka má už sedem rokov a sníva o tom, že raz bude pani učiteľkou. „Predtým chcela byť veterinárkou, teraz miluje školu a učenie, z čoho sa veľmi teším,“ priznala Diana a vysvetlila okolnosti, prečo je to tak. No jej mladší syn je vraj iný typ – všetko si potrebuje premyslieť a robí veci po svojom. „Ale som rada, že dospel do štádia, kedy už chápe, že škôlka je super, že tam má svojich kamarátov, pani učiteľky,“ dodala. Deti chodia do školy a škôlky v Rakúsku, kam sa Diana s partnerom Romanom Juraškom i deťmi prednedávnom presťahovala a kde sa podľa všetkého musia popasovať s celom inou výzvou.

