Diana Hágerová začala chudnúť, zobrala syna na bicykel: Skoro odpadla, čo malý spravil!

Diana Hágerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Spolu s trénerom Janym Landlom a jeho partnerkou Vierkou sa pustila do výzvy, ktorá preverí nielen jej telo, ale aj vôľu. „Musím sa priznať, že som to trošku odflákla,” hovorí so smiechom na otázku prípravy postavy do plaviek Diana, no vzápätí dodáva, že si to plne uvedomila a rozhodla sa konať. „Začíname teraz trojmesačný intenzívny cvičebný program.” Cieľ? Nielen lepší vizuál, ale aj vnútorný pocit spokojnosti. Diana patrí medzi ženy, ktoré chcú vyzerať dobre, no predovšetkým sa tak chcú cítiť. „Predsa len, všetky z nás už máme deti, telo sa zmení. Ale sme ženy a máme právo cítiť sa dobre. Tak poďme ženy, do toho!”

Podpora z domu nechýba – práve naopak, do tréningov sa zapája celá rodina. Keď s partnerom Romanom vyrážajú behať, ich deti sú okamžite pripravené vyraziť s nimi.nechala sa počuť hrdá mamina, ktorá vedie deti k športu od malička. Nájsť si popri deťoch, práci a domácnosti čas na seba nie je jednoduché, moderátorka však našla spôsob, vďaka ktorému už viac nemohla odkladať to, na čom jej záležalo. Pravidelné ranné tréningy sú teraz pre ňu ako mentálna hygiena.. A že ju Jany Landl rozhodne nešetrí? Padli slová o vojenskom režime! Fúha, to naozaj?

Hágerová - cvičenie (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)