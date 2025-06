Roman Juraško a Diana Hágerová: Obrovský STRACH o syna! Šok, KRIK, plač a obrovské množstvo KRVI

Diana Hágerová a Roman Juraško (Zdroj: Ján Zemiar)

Ich malý syn Tristan spadol z kolobežky a incident sa skončil krvavým zranením brady. „Aby nebolo toho pekného na tento deň moc, skončili sme večer na urgente... všetko bude ok, ale chce to čas,“ napísala Diana na svoj Instagram a priložila fotografiu Tristana v krvou zaliatom tričku.



Strach, krik, plač a veľa krvi – presne tak vyzerali minúty po nehode. Zraneného Tristana okamžite odviezli na pohotovosť. Lekár ich podľa Diany privítal slovami: „Dúfam, že si mal helmu.“ Práve kolobežky a trampolíny totiž patria medzi najčastejších „vinníkov“ detských úrazov.





Syn Romana Juraška a Diany Hágerovej, Tristan, si na kolobežke škaredo zranil bradu. (Zdroj: Instagram)

Deti Hágerovej a Juraška chodia do rakúskej školy a škôlky: Silné slová na adresu učiteľov! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Tristanovi lekári ošetrili bradu pomocou desiatich sťahujúcich náplastí. Ak by sa rana nezahojila správne, bude nutné aj šitie. Rodičia dúfajú, že sa všetko zahojí bez následkov, no jazva môže byť spomienkou na tento dramatický deň do konca života.povedala Topkám Diana.Malému športovcovi prajeme skoré uzdravenie a do budúcna čo najmenej úrazov!