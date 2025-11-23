Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!

BRATISLAVA - Diana Hágerová priznala pochybnosti! Len nedávno sa v jednom z bratislavských hotelov uskutočnilo podujatie MAMA ROKA, na ktorom nechýbala ani moderátorka Hágerová. A hoci na prvý pohľad pôsobí ako dokonalá mama, priznala, že aj ona má chvíle, keď si nie je istá, či všetko robí správne.
Mnohé ženy sa v istej fáze života rozhodujú medzi kariérou a rodinou s deťmi. Dnešná doba je poznačená skutočnosťou, že veľa žien materstvo odďaľuje. „Mala som 28 rokov, keď som porodila prvé dieťa, a bola som najmladšia rodička na oddelení,“ povedala pyšne Diana Hágerová, podľa ktorej rozhodnutie mať deti závisí od viacerých okolností: „Jednou z tých základných je, aby tam bol partner, s ktorým si to žena vie predstaviť. A to v dnešnej dobe trošku škrípe,“ priznáva a vo svojej otvorenosti pokračuje. „Na ženu je veľký tlak – kedy má čas na svoj súkromný život? Ale ja som to nejako výrazne nepociťovala, jednoducho sa to stalo vtedy, kedy sa to malo stať... S Romanom sme obaja v rovnakom momente pocítili, že teraz by to už bolo fajn. Poznáme sa zo všetkých strán, uhlov, pováh, emócií,“ dodáva partnerka moderátora Romana Juraška.
Dnes sú rodičmi dvoch detí, dcéry Izabelky a syna Tristana, pre ktoré sa Diana snaží byť tou najlepšou mamou. Aj ona však priznáva, že má dni, kedy nejdú veci podľa jej predstáv. „Myslím si, že každý uvedomelý rodič má v určitom momente pocit, že to nerobí dobre alebo že zlyhal,“ hovorí. „To dieťa nenaprogramuješ, ani mu nevysunieš veci zo svojej hlavy do jeho hlavičky. Dieťa je rozmýšľajúci človek a nie vždy reaguje tak, ako očakávame,“ hovorí o situáciách, ktoré zrazu naberú iný smer. Podľa nej je dôležité, aby aj rodičia dokázali premýšľať o svojich rozhodnutiach a reagovali s rozvahou. S partnerom sa o výchove rozprávajú často a netaja sa tým, že aj u nich doma to niekedy zaiskrí.
