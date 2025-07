Roman Juraško, Diana Hágerová (Zdroj: Instagram)

Leto je v plnom prúde a s ním aj čas oddychu a dovoleniek. V prípade sympatickej moderátorky to však osud zariadil trochu inak.vysvetlila otvorene. Diana však stále dúfa, že nič nie je stratené a plánuje si splniť jeden veľký sen, ktorým je letná dovolenka v karavane!prezradila s úsmevom.

No ak by ste si mysleli, že volant prenechá len na svojom partnerovi, Romanovi Juraškovi, ste na omyle! „Nemám problém odšoférovať dodávku či čokoľvek, ja veľmi rada skúšam nové veci.“ Týka sa to aj jedla, samozrejme, v lete je to však s varením o čosi jednoduchšie: „V lete ani nemáš až tak chuť jesť. Väčšinu dňa si vonku a jedlo ťa veľmi neláka,“ hovorí. A hoci sa sexi blondínka pýši aj po dvoch deťoch božskými krivkami, jedným dychom dodáva, že je predsa len niečo, čomu odolať za žiadnych okolností nedokáže.

Juraška s manželkou čaká netradičná dovolenka: Málokto by sa na niečo také dal! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)