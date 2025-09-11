ZÁSADNÉ zmeny v živote Puškárovej: Vážne ROZHODNUTIE!

BRATISLAVA - Moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová (48) prekvapila fanúšikov záhadným odkazom zo súkromia. Prezradila, že prežíva jedno z najkrajších období svojho života a stojí pred rozhodnutiami, ktoré jej zmenia život od základov.
Zlatica Puškárová sa opäť prihovorila svojim fanúšikom s novinkou. Tentoraz to však nebola tradičná pracovná správa, ale osobné vyznanie zo súkromia. Jej slová sú zatiaľ pod rúškom tajomstva a naznačujú, že sa v jej živote odohrávajú zásadné zmeny. Moderátorka, ktorá sa na verejnosti väčšinou vyjadruje otvorene a vecne, urobila tentoraz výnimku a svojich priaznivcov nechala v očakávaní.
„Prežívam jedno z najkrajších aj najsilnejších životných období. Nikdy by som si nemyslela, že tak vážne rozhodnutia budeme robiť tak skoro. A hoci nám prevrátia život hore nohami, viete, že výzvy milujem," začala záhadne na úvod. „Veľakrát som sa pustila strmhlav, ale vždy odhodlaná. V krátkom čase vám napíšem, čím už dlhšie žijeme," dodala. Zatiaľ môžeme len hádať, čo sa za tajomným odkazom skrýva – či ide o osobné rozhodnutie spojené s rodinou, novým bývaním, alebo možno aj s inou pracovnou výzvou.
Moderátorka zároveň prezradila, že v čase, keď pridávala príspevok na sociálne siete, mala namierené na viedenské letisko. Čakalo ju tam totiž výnimočné stretnutie s blízkym príbuzným. „Akurát smerujem na Schwechat pre môjho drahého a jediného strýka, ktorý pred 40 rokmi v duchu scenára Sľubu emigroval do Kanady. V deň jeho odchodu na “dovolenku” do Juhoslávie som bola s ním. Chráňte si pekné časy," odkázala na záver.
