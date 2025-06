Radostná NOVINKA v živote Sama Tomečka: Jeho partnerka Dominika má byť TEHOTNÁ! Takto reagoval...

Samo Tomeček s priateľkou Dominikou. (Zdroj: Instagram ST)

„Samo a jeho partnerka čakajú bábätko,“ prezradil pre Topky.sk dôveryhodný zdroj, ktorý speváka pozná osobne. Pár sa síce k téme zatiaľ verejne nevyjadril, no všetko nasvedčuje tomu, že v spevákovom živote sa čoskoro udeje zásadná zmena.

O vyjadrenie sme požiadali aj samotného speváka. Tomeček informácie nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Na otázku, či čaká potomka, odpovedal: „Netuším, odkiaľ máte také info, momentálne nemôžem hovoriť. Som na fotení,“ odkázal stručne.





Samo Tomeček prichytený s novou priateľkou (Zdroj: Ján Zemiar)

PRVÉ SLOVÁ Sama Tomečka o novej tajnej láske: Takáto je moja VYVOLENÁ! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Samo Tomeček sa do povedomia verejnosti dostal vďaka prvej sérii SuperStar, no fanúšikovia ho sledovali aj kvôli jeho osobnému životu. V roku 2018 ukončil sedemročný vzťah s manažérkou Kristínou, následne sa oženil so Sophiou – manželstvo však nevydržalo a po troch rokoch prišiel rozvod. Na krátky čas sa po jeho boku mala objavovať aj účastníčka českého Masterchefa Ivana Malecová, no aj tento vzťah sa skončil.Dominika, ktorá je učiteľkou v Bratislave, je podľa všetkého pre speváka zlomová. Ako prezradil v nedávnom rozhovore, poznajú sa už dlhé roky, no iskra preskočila až nedávno pri náhodnom stretnutí.Potešilo ho najmä to, že jeho partnerka chápe náročnosť jeho povolania.Dominika už podľa spevákových slov spoznala jeho rodinu, a ich vzťah pôsobí veľmi harmonicky. Na Instagrame sa už Tomeček dokonca pochválil aj ich spoločnou fotkou, ktorú doplnil o srdiečko a nápis „I Love You“. Pre mnohých fanúšikov to bol jasný signál, že je zamilovaný až po uši – a teraz prichádza ďalší veľký krok. Ak sa informácie potvrdia, Samo Tomeček sa už čoskoro stane otcom. A to by bol pre charizmatického speváka zatiaľ ten najkrajší životný hit!