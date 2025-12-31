Zverejnenie Epsteinových dokumentov mešká: Americké úrady majú na spracovanie päť miliónov dokumentov

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti má na spracovanie vyše päť miliónov dokumentov, ktoré by malo zverejniť ohľadom prípadov sexuálneho delinkventa Jeffreyho Epsteina. Napísala to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na vládny dokument, s ktorým sa zoznámila. Podľa neho na revízii dokumentov bude v januári pracovať na 400 právnikov. Zákon nariaďoval ministerstvu všetky dokumenty týkajúce sa Epsteina zverejniť do 19. decembra, čo sa nestalo.
Ministerstvo spravodlivosti odôvodňuje meškanie pri zverejňovaní dokumentov tým, že ich musí upraviť, aby ochránilo citlivé údaje obetí a neohrozilo ďalšie vyšetrovanie. Rad zverejnených textov má tak veľký počet začiernených údajov a pasáží, čo podľa agentúry Reuters vyvolalo nevôľu mnohých republikánov. Na spracovanie má ministerstvo 5,2 milióna dokumentov. Na ich preskúmaní bude pracovať revízna skupina od 5. do 23. januára. Tvoriť ju bude na 400 právnikov, ktorých poskytnú aj ďalšie úrady mimo ministerstva vrátane Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).
Ministerstvo dokumenty zverejňuje v skupinách a už skôr uviedlo, že mu bude trvať rad týždňov, kým dokončí prácu, ktorú od neho požaduje zákon schválený v novembri. Materiál vyvoláva veľký záujem médií i verejnosti predovšetkým kvôli Epsteinovým vzťahom s mocnými a bohatými. V materiáloch sa vyskytujú napríklad mená súčasného prezidenta Donalda Trumpa i bývalého prezidenta Billa Clintona. V roku 2008 bol Epstein odsúdený kvôli organizovaniu prostitúcie. Neskôr tiež čelil stíhaniu kvôli sexuálnym deliktom, v roku 2019 spáchal vo väzbe samovraždu.