Známa Slovenka bola pred ÚPRAVAMI úplne iný človek: FOTO Nespoznali by ste ju!

Noemi Gažová (Zdroj: TV Markíza)

Niektoré ženy snívajú o drobných úpravách, ktoré im pomôžu cítiť sa vo svojom tele sebavedomejšie a spokojnejšie. Dnešná doba ponúka množstvo možností, ako jemne zvýrazniť svoje črty či odstrániť to, čo nám dlhodobo prekáža. Dôležité pritom je, aby úpravy pôsobili prirodzene a hlavne – aby ich žena robila pre seba, nie pre očakávania okolia. Presne takýto príbeh má aj sympatická nevesta Noemi z obľúbenej reality šou Ruža pre nevestu. Rozhodla sa pre niekoľko jemných estetických vylepšení v oblasti tváre – no výsledok je natoľko prirodzený, že by ste na prvý pohľad ani netušili, že podstúpila nejaký zákrok.

Noemi otvorene prehovorila o svojich úpravách na Instagrame. „To, že si niekto niečo dá spraviť, nemá byť vidno. Ja som si tie veci dala spraviť, pretože som kvôli nim nemala sebavedomie a vždy som si ich všímala,” priznala úprimne. „A odhovárali ma všetci, ale som rada, že som nepočúvala a urobila to. Cítim sa omnoho lepšie a nie je to, že by som sa nemala predtým rada. Ale takto som to chcela,” dodala. Noemi v minulosti podstúpila niekoľko zákrokov – nechala si vytetovať očnú linku, aplikovať výplne pier, absolvovala bichektómiu (odstránenie tukových vankúšikov z líc) a taktiež lip lifting, teda chirurgické zdvihnutie hornej pery.

Práve posledný zákrok sa však nezaobišiel bez komplikácií. „Mne to doktor v BA po*ral a musela som ísť na to znova – vyrezávať jazvu, lebo sa mi roztiahla, bola veľká a vyzeralo to ako koľajnice,” opísala svoju skúsenosť a ukázala aj fotografie. Neskôr musela lip lifting absolvovať druhý raz, aby dosiahla želaný výsledok. „Takže dvakrát som si to odtrpela. A aj tak to nie je na 100 %, ale všetko je lepšie ako tamto,” uzatvára Noemi, ktorá aj napriek nepríjemnostiam zákroky neľutuje a tvrdí, že sa teraz cíti spokojnejšia vo svojej koži. FOTO po zákrokoch, aj ako Noemi vyzerala pred nimi, nájdete v galérii.