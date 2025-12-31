Bitky, štipľavé urážky aj pálenka: TOP hlášky politikov, ktoré ovládli rok 2025! VIDEO Parlament ako reality show

Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

BRATISLAVA - Rok 2025 priniesol do slovenskej politiky nielen zásadné rozhodnutia, ale aj výroky, ktoré sa stali virálnymi a rozprúdili vášnivé diskusie. Od decembrovej bitky v parlamente, kde zazneli nadávky a hrozby, cez ostré slová Alojza Hlinu o „čvarge“ podnikateľov, až po bizarné momenty s pálenkou či výroky o „kukurici“ a oblizovaní mužov na ulici – politici sa postarali o množstvo scén, ktoré ovládli sociálne siete a stali sa predmetom satiry aj verejnej kritiky.

Decembrová bitka a rušno v parlamente

Sociálne siete ovládla naposledy decembrová bitka v parlamente medzi poslancami hnutia Slovensko a Hlasu-SD. Celé sa to rozpútalo po tom, čo Matovič začal natáčať poslancov Hlasu s poznámkou, že dali amnestiu zločincovi Tiborovi Gašparovi. Na to do neho hodil flašku poslanec Erik Vlček (Hlas-SD). „Čo je, ty ču*ák,“ zareagoval Matovič. Dušan Tittel následne chytil Matoviča za mikinu. Ihneď sa do neho pustil Jozef Pročko, ktorý mu povedal, že napadol človeka. Na to reagoval Tittel odpoveďou „koho som napadol? Aj tebe prije*em“.  

„Čo ma držíš, čo ma škrtíš,“ kričal o chvíľu zase Pročko na poslanca Hlasu Titella, ktorý ho zozadu držal. Pročko neskôr pred novinármi tvrdil, že Titell ho zdržal za krk, poslanec to odmietal. Satirická scéna ich vysvetlovania prirovnala k súrodeneckým roztržkám.

 
 

V ten istý deň sa o "zábavu" postaral aj podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorému mal poslanec Michal Sabo z PS ukázať v pléne prostredník. „To ste urobili poslednýkrát, lebo ja vám ukážem prostredník a sa z toho zložíte. Potom budete plakať, že beriete lieky - ´Ja beriem lieky´,“ povedal Danko v decembrovej rozprave počas rokovania v parlamente. 

Naštartovaný Hlina

Servítku pred ústa si počas roka nebral opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS), ktorý je známy svojou bohatou slovnou zásobou. Rozohnil sa napríklad v kauze PPA v súvislosti s penziónmi, ktoré boli postavené za eurofondy, no bežný človek tam nikdy nebol ubytovaný. „Je to neskutočná čvarga, ktorá sa ešte tvári na podnikateľov. To ma uráža. To sú podvodníci, to sú hoštapleri, to sú zlodeji. A títo nám teraz vládnu, týchto teraz kryjú,“ povedal Hlina na adresu podnikateľov, ktorí vzali dotácie EÚ na penzióny, ktoré však nikdy neponúkali pre verejnosť možnosť ubytovania.

 
 

Hlinu však neskôr vytočil aj návrh zákona, ktorý zrušil Úrad pre ochranu oznamovateľov. „Pán Burda s pánom Martvoňom, to bol poslanec SMER-u, mimochodom tak nechutný človek, že už aj smeráci ho vyhodili, lebo fotil v garáži ich autá a potom ich dával novinárom. Tak títo dvaja experti chodili žrať hamburgery do McDonaldu. A viete, prečo ich tam chodili žrať? Preto lebo tam robila pani Melicherčíková,“ povedal počas 43. schôdze Hlina. Na to ho prerušil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. "Pán poslanec Hlina, to, že trpíte posadnutosťou voči mne a mojej rodine, to je mi jedno, ale vyjadrujte sa slušne a v hraniciach slušnosti, ako predpokladá rokovací poriadok. Ja neviem, či vy doma žerete pri stole, ale pán Burda určite je," zareagoval Gašpar.

Hlina sa ani po týchto slová Gašpara, ktorý ho upozornil, aby rozprával k veci, neovládol. „Ja za to, že vy ste si syna nevychovali, ja za to nemôžem, ale prosím vás, povedzte mi, čo hovorím mimo prerokovanej veci? A čo si to vy vlastne dovoľujete? Čo si to vy vlastne dovoľujete?! Vy ste mali byť v base a ja tu rozprávam! Rozumiete?! Ja tu rozprávam a nechajte ma rozprávať! Dobre?!,“ vyhlásil v pléne, za čo si vyslúžil od viacerých opozičných poslancov potlesk.

 
 

Vtipy o bývalých komunistoch a slová o bielej čiare

Nie práve vydarený vtip zaznel z úst poslanca Jána Richtera zo Smeru-SD. „V nedeľu ideme všetci do kostola, aj my bývalí komunisti,“ povedal v septembri so smiechom poslanec Richter pri premiérovi Robertovi Ficovi pred novinármi.

 
 

Počas roka sa ozývala okrem iného kritika verejnosti a opozičných poslancov, že v čase konsolidácie vláda míňa na oslavy Cyrila a Metoda 750-tisíc eur. „Ako máme vybaviť svätého Cyrila a Metoda podľa Sasky? Čo to má byť? Si šňupneme nejakú čiaru bielu a budeme všetci spokojní? Budeme sfetovaní?“ pýtal sa premiér Fico v júni počas jedného z rozhovorov.

Pálenka v parlamente

Iná bizarná situácia nastala v parlamente už v apríli, keď si za hlavným pultíkom nalial Matovič domácu pálenku. „Na zdravie,“ povedal a vypil si zo štamperlíka. Na to zareagoval Andrej Danko s otázkou „Je to alkohol?“, na čo mu Matovič promptne odpovedal „Čo by ste si dali?“ Danko odvetil, že nie. „Doneste pohár, okoštujte,“ nabádal ho ďalej Matovič.

Igor Matovič si v parlamente vypil, Andrej Danko sa ho spýtal, či má vo fľaši alkohol (Zdroj: YouTube/Národná rada Slovenskej republiky)

"Lebo je to vzácne" a "my nie sme kukurica"

Internetovú scénu v prvej polovici roka ovládla aj reakcia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej na to, prečo dovtedy považovanú Donatellovu bustu odniesol z Levoče za prítomnosti kukláčov úradník rezortu Lukáš Machala. „Ježiš asi preto, lebo je to vzácne. Skúste si to v tej hlave tak nejako...,“ uviedla na otázku novinára. Jej výrok sa následne stal predlohou pre viaceré vtipy.

O rozruch sa postaral aj splnomocnenec vlády Peter Kotlár, ktorý v marci informoval o výsledkoch jeho analýzy vakcín proti covidu. „Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy, narábali s s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia,“ vyhlásil Kotlár a vyzval k okamžitému zakázaniu používaniu vakcín. „Slováci, my nie sme kukurica,“ dodal Kotlár.

Oblizovanie mužov na ulici

Danko sa počas roka neraz dotkol otázky homosexuality v spoločnosti. "Ja sa snažím v živote pochopiť každého. Ale vyprosím si, aby mi niekto vnútil názor – aby som to chápal, že keď sa dvaja chlapi oblizujú na ulici, že je to normálne. Pre mňa to nie je normálne," vyhlásil po schválení novely Ústavy SR Danko, ktorý to značil za choré a zvrátené. Uviedol, že nechce, aby naše deti žili v spoločnosti, kde to bude normálne. "Neviem si predstaviť, ako to robia po nociach," dodal. 

Glück perlil v diskusných reláciách

„Ospravedlňujem sa za menší zádrhel, som po ťažkom obede,“ vyhlásil v májovej politickej diskusnej relácii Ta3 poslanec Smeru-SSD Richard Glück po tom, čo sa nevedel zrozumiteľne vyjadriť, prečo tiež odcestoval do Moskvy s premiérom Ficom a ďalšími predstaviteľmi strany na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny.

V rovnakej relácii sa len o pár sekúnd postaral ešte o jednu hlášku. „Ukážte mi druhú európsku krajinu, kde vypuklo tak veľké slovenské národné povstanie. Nikde. Máme najväčšie Slovenské národné povstanie,“ povedal s úplnou vážnosťou v televízii.

V októbri zase pobavil myšlienkou, že zamedziť drobným krádežiam v obchodoch by sa dalo aj nosením bundy s nápisom "Kradol som". "Ja som za to, aby keď som kradol v obchode, aby som bol v bunde… nejakej, ktorá má napísané vzadu Kradol som. Aby bol umiestnený v blízkosti miesta svojho trvalého pobytu, kde je všeobecne známou osobou, aby tam musel vykonávať verejnoprospešnú činnosť. Môže takisto pomáhať obchodu, ktorému spôsobil škodu a verte mi, že by si to rozmyslel," uviedol opäť s vážnou tvárou v relácii STVR Komentáre dňa. Jeho výrok okamžite obletel internet.

Nárast kriminality a drobných krádeží chcel Tibor Gašpar vyriešiť zase inou nečakanou radou. "Zabrániť tomu môžete tak, že urobíte dostatočné bezpečnostné opatrenia, že si bicykel zamknete, že si ho dáte pod nejakú ochranu. Boj s kriminalitou nie je o tom, že postavíte ku každej horalke policajta," povedal poslanec v novembri v diskusnej relácii Na telo. 

Bitky, štipľavé urážky aj pálenka: TOP hlášky politikov, ktoré ovládli rok 2025! VIDEO Parlament ako reality show
