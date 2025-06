Barbora Ďurovčíková je už nejaký čas mamou synčeka Janka, ktorého vychováva s manželom Jánom Ďurovčíkom. Herečka je však už zasa v pracovnom kolotoči a najnovšie kývla na ponuku účinkovať v svetoznámom muzikáli Donaha!. Čím ju titul zaujal? „Zaujímavý je v tom, že je to krásna hudba a je to v podstate hudobná komédia, ale nie je to len o tom názve, že pôjdu muži donaha, ale má to hlbší význam. Je to hlavne o nádeji aj o tom, čo všetko sú muži schopní urobiť pre lásku,“ prezradila Barbora a priznala, že úlohu prijala s nadšením. Ale obsadil by ju aj v prípade, keby sa situácia otočila a hra by sa niesla v opačnom garde, teda vyzliekali by sa ženy? „Možno by ma obsadil, ale či by som to prijala?“ zasmiala sa a úprimne priznala, že nahota na javisku by pre ňu nebola ľahká voľba. „Musela by som o tom popremýšľať, či by mi to za to stálo, ale určite by som to neprijala na prvú.“

Spolupráca s manželom je pre Barboru už takmer rutinou, ale práve v tejto inscenácii musela zhodnotiť, či obaja zvládnu kvôli synčekovi Jankovi náročnú prípravu. Spoluprácu s vlastným manželom si však herečka nevie vynachváliť.priznala Barbora. Doma sa však herečka a režisér snažia nechať pracovné témy za dverami a riešia skôr rodinné záležitosti.

A čo kritika? Barbora sa naučila, že je lepšie ju prijať, ako sa jej brániť. „Kritika od iných režisérov je dobrá a treba s ňou vedieť pracovať. Podľa mňa je lepšie, že dostávam kritiku, aby som potom na javisku mohla vyzerať dobre a zlepšovať sa.“ A zvláda ju aj od manžela, hoci chvíľu trvalo, kým sa ju naučila prijať. Zo začiatku to nebolo ľahké, ale podľa vlastných slov Barbora musela prísť na jednu dôležitú vec, ktorá jej pomohla zvládnuť aj tie najnáročnejšie chvíle. Čo presne to bolo, sa dozviete v rozhovore.

Herci išli kvôli Ďurovčíkovi DONAHA: Prehovoril by aj manželku? Odpoveď za všetky drobné! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)