Ďurovčík zlákal Sirágiho DONAHA: Medzi striptérmi musel striasť ostych, teraz si pochvaľuje!

Moderátor Vratko Sirági (Zdroj: Ján Zemiar)

Tak toto nečakal ani on sám! Moderátor Vratko Sirági, ktorého diváci poznajú z obrazoviek a tanečnej šou Let's Dance, dostal hereckú ponuku, aká sa neodmieta! Režisér Ján Ďurovčík ho obsadil do svetoznámeho broadwayského muzikálu DONAHA! Aký je to pocit? „Janko Ďurovčík ma nešetrí. A nielenže je to prvé divadelné, ale aj herecké vôbec pre mňa v živote, takže áno, názov je určite kontroverzný, ale teším sa, lebo už som v takej fáze, že si to aj užívam,“ priznal pre Topky.sk s úsmevom.

V muzikáli si Sirági zahrá profesionálneho striptéra z New Yorku, ktorý si s nadhľadom robí srandu z ostatných chlapov, čo sa snažia preraziť v „odvetví“. Kto by si myslel, že do toho skočil hneď, mýli sa. Nad ponukou dlho premýšľal.

Ako sám hovorí, výrazne mu pomohlo aj účinkovanie v Let’s Dance. Pôvodne vraj predpokladal, že pôjde len o tanečnú úlohu, no Vratko v predstavení predvedie aj herecké kvality! A práve to mu nedalo spávať! Čo bolo pre moderátora najťažšie?

Kolegovia však pri ňom stáli, podržali ho a dodnes ich vníma ako obrovskú oporu. „Mali so mnou veľa trpezlivosti, za to im veľmi ďakujem. Vycítili, že sa to potrebujem naučiť, potrebujem viac času – a boli ku mne veľmi zhovievaví a aj veľmi milí. A vytvorili presne tú pohodu, na ktorú som zvyknutý aj medzi svojimi kamarátmi,“ nešetrí slovami chvály Sirági. Premiéra sa blíži a ruka v ruke s tým rastie aj napätie. Bude Vratko pripravený? Podľa jeho vlastných slov mu Ďurovčík povedal niečo, čo ho úplne dostalo.

