Práca s Jánom Slezákom nie je pre CITLIVKY! Priznal, aký je na pľaci naozaj: To by mnohí nezvládli

BRATISLAVA - Muzikál Donaha! patrí bezpochyby medzi najodvážnejšie projekty, aké sa na slovenských javiskách objavili. Herec Ján Slezák sa v ňom objavil po boku ďalších známych mien a áno – v istom momente skutočne pred publikom zhodili všetko. Nie však kvôli senzácii.
Muzikál DONAHA! v divadle JANART bol trhákom roka. Ženy pri pohľade na mužov, ktorí sú pre lásku ochotní urobiť čokoľvek - aj striptíz - doslova šaleli. Jedného z nich stvárnil aj Ján Slezák, ktorý priznal, že keď prišla ponuka, rozhodoval sa skôr srdcom než telom. „Nie je to úplne druh diela, po ktorom by som túžil, ale nie kvôli tomu, že sa tam ide donaha. Ja mám radšej dramatické polohy. Ja sa rád trápim na javisku vnútorne. Pre mňa by bolo jednoduché odmietnuť, ale keď som videl, aká partia... bolo hneď jasné, že do toho musím ísť,“ prezradil Slezák s úsmevom.
A ten mu z tváre nezmizol ani keď sa s kolegami ocitol na javisku len v Adamovom rúchu! „To sú kamoši, súrodenci, my sa vôbec neriešime. A každý jeden, ktorý šiel donaha, tak vedel, do čoho ide. A ak to má opodstatnenie, tak ja s tým nemám problém – a toto opodstatnenie má.“ Zaujímalo nás preto, či vôbec niekedy bol na nejakom striptíze. Nech je jeho odpoveď akákoľvek - a vypočujete si ju vo videu - jedno je isté. Na prvý pohľad vidieť, že na sebe pracuje a formuje nielen svoje telo, ale aj ducha. Príroda, more, hory, šport a pohyb sú preňho nevyhnutnou súčasťou, no nie všetko mu je po chuti... Čomu sa herec vyhýba oblúkom?
