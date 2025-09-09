Utorok9. september 2025, meniny má Martina, zajtra Oleg

Jána Ďurovčíka čaká BOMBAstická sezóna: Tieto dve veci ZMENIA jeho život a... bude to VEĽKÉ!

Ján Ďurovčík Zobraziť galériu (24)
Ján Ďurovčík (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Ján Ďurovčík má pred sebou rok plný prekvapení. Legendárny režisér a obávaný porotcovský kat Let’s Dance oslávi hneď dve obrovské životné jubileá – 40 rokov na umeleckej scéne a 55. narodeniny. A ako ho poznáme, nič nenechá na náhodu. V jeho podaní nás totiž čaká divadelná sezóna, aká tu ešte nebola!

Máme pre vás lístky na toto podujatie! RÓMEO A JÚLIA Kúpiť teraz

Keď sa povie meno Ján Ďurovčík, každý si spomenie na emóciami nabité predstavenia, veľkolepé tanečné choreografie a porotcovskú prísnosť v Let’s Dance. A svojej povesti nezostane nič dlžný ani tentokrát.

Vo svojom divadle JANART totiž pripravuje unikátny projekt, ktorý bude venovaný jeho 40-ročnej ceste na umeleckej scéne. „Pri tejto príležitosti chystáme v našom divadle Sezónu návratov,“ prezradil opatrne Ďurovčík, ktorý sa rozhodol vrátiť do hry mnohé zo svojich predstavení. A hneď prvou bombou je návrat muzikálovej klasiky Rómeo a Júlia. „Je to jedno z najkrajších predstavení, aké som urobil, a diváci si ho budú môcť prísť pozrieť 27. novembra,“ dodal režisér.

Kým v minulosti si postavu Júlie podmanila Nela Pocisková, tentokrát si túto ikonickú rolu uchmatla Cynthia Lara Vittek, dcéra futbalovej legendy Róberta Vitteka, ktorá sa bude alternovať s Lenkou Feckovou. Pre mladú herečku a speváčku pôjde o obrovskú výzvu, no zároveň o vstupenku medzi veľké mená slovenského muzikálu.


Ďurovčík zároveň prezradil, že na javisko sa vrátia aj niektorí známi interpreti, ktorí účinkovali v pôvodnej verzii muzikálu, no veľkú časť obsadenia tvoria nové tváre. Tie si však zatiaľ necháva ako prekvapenie – predstaviť ich plánuje už čoskoro.

Pre režiséra to bude sezóna plná emócií – návraty jeho najslávnejších predstavení, nové talenty na scéne a napokon aj osobná oslava, keďže v apríli sfúkne 55 sviečok na narodeninovej torte. A jedno je isté: táto divadelná sezóna bude pre Jána Ďurovčíka naozaj veľká!

Viac o téme: Rómeo a JúliaJán ĎurovčíkSezóna návratovJANART
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Let's Dance, 9.kolo, Ján
Ján Ďurovčík má zranenie, no až teraz pochopil, že to tak malo byť: Nemôže si sťažovať!
Domáci prominenti
Ján Ďurovčík
Trhák roka: Ďurovčíkov muzikál DONAHA! rozprúdil divákom v žilách krv, obecenstvo šalelo
Domáci prominenti
Herci išli kvôli Ďurovčíkovi
Herci išli kvôli Ďurovčíkovi DONAHA: Prehovoril by aj manželku? Odpoveď za všetky drobné!
Domáci prominenti
Moderátor Vratko Sirági
Ďurovčík zlákal Sirágiho DONAHA: Medzi striptérmi musel striasť ostych, teraz si pochvaľuje!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Narodeninová oslava synčeka Zuzany Plačkovej
Narodeninová oslava synčeka Zuzany Plačkovej
Prominenti
Pri výkopových prácach v Bratislave našli nevybuchnutú bombu
Pri výkopových prácach v Bratislave našli nevybuchnutú bombu
Správy
Erik Žibek šiel DONAHA! Doma ho čakala kritická manželka: Fúha, na to sa musel pripraviť
Erik Žibek šiel DONAHA! Doma ho čakala kritická manželka: Fúha, na to sa musel pripraviť
Prominenti

Domáce správy

Ako na mladistvú pleť
Ako na mladistvú pleť bez injekcií? Toto riešenie nechá pokožku krásne hydratovanú
feminity.sk
Hygienici zobrali letné kúpaliska
Hygienici zobrali letné kúpaliska útokom: Výsledky s veľkým otáznikom, kvalita pokrivkávala hlavne na týchto!
Domáce
TEST sýtených hroznových limonád:
TEST sýtených hroznových limonád: Málo bubliniek a po hrozne ani stopy – tieto nás vôbec neoslovili
hashtag.sk
STRAŠNÁ TRAGÉDIA: Mladý chlapec ostal sám! Otec Jožko vychovával syna, zahynul pri brutálnej zrážke FOTO
STRAŠNÁ TRAGÉDIA: Mladý chlapec ostal sám! Otec Jožko vychovával syna, zahynul pri brutálnej zrážke FOTO
Banská Bystrica

Zahraničné

Letisko Heathrow pomaly obnovuje
Terminál štyri na letisku Heathrow po evakuácii znovu otvorili: Polícia nenašla žiadne známky nebezpečnej látky
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér obyvateľom mesta Gaza povedal, aby okamžite odišli: Armáda tam zintenzívnila letecké útoky
Zahraničné
Slovenský diplomat Miroslav Jenča
Slovenský diplomat Miroslav Jenča získal významnú pozíciu v OSN pre Kolumbiu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Jermak varuje
MIMORIADNY ONLINE Jermak varuje USA: Putin ničí naše mestá, musíte pritlačiť!
Zahraničné

Prominenti

Ján Ďurovčík
Jána Ďurovčíka čaká BOMBAstická sezóna: Tieto dve veci ZMENIA jeho život a... bude to VEĽKÉ!
Domáci prominenti
Noemi Gažová
Hviezda Markízy má HRANIČNÚ PORUCHU: Sklony k sebapoškodzovaniu... Ublížiť si chcela už ako 8-ročná!
Domáci prominenti
Operná speváčka Soňa Červená
Kariéru hviezdnej umelkyne zatienilo súkromie: Útek manžela, emigrácia a potrat v lietadle
Osobnosti
Gyimesi má po vzťahu
Gyimesi má po vzťahu s víťazkou Ruže NOVÚ lásku: Nabalil si SEXI krásku z Markízy!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Amatérskemu archeológovi sa po
Amatérskemu archeológovi sa po rokoch podaril životný objav: Na brehu rieky našiel poklad starý 125-tisíc rokov!
Zaujímavosti
Muž má rekordné prirodzenie:
Muž má rekordné prirodzenie: Meria neuveriteľných 36 centimetrov! Teraz ho môžu všetci vidieť v múzeu
Zaujímavosti
TÚTO chorobu lekári často
TÚTO chorobu lekári často nevedia identifikovať: POZOR na ňu, takto ju spoznáte!
vysetrenie.sk
POHROMA na palube lietadla:
POHROMA na palube lietadla: Všetky toalety prestali fungovať! Staršia cestujúca to už nevydržala... ostatní dostali fľaše
Zaujímavosti

Dobré správy

Ako na mladistvú pleť
Ako na mladistvú pleť bez injekcií? Toto riešenie nechá pokožku krásne hydratovanú
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!
Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!

Šport

MS 2026 vo futbale majú ďalšieho istého účastníka: Dramatický duel rozhodol jediný gól
MS 2026 vo futbale majú ďalšieho istého účastníka: Dramatický duel rozhodol jediný gól
MS vo futbale
Laxnosť a pohodlnosť sa im vypomstili: Nevýrazný výkon Česka korunovaný záverečným šokom
Laxnosť a pohodlnosť sa im vypomstili: Nevýrazný výkon Česka korunovaný záverečným šokom
Reprezentácia
Manchestru City hrozí stovka obvinení: Uzavreli kauzu, ďalšie problémy ich ešte len čakajú!
Manchestru City hrozí stovka obvinení: Uzavreli kauzu, ďalšie problémy ich ešte len čakajú!
Premier League
Futbalový génius a mimoriadne vzácny človek: Luka Modrič má dnes štyridsiate narodeniny
Futbalový génius a mimoriadne vzácny človek: Luka Modrič má dnes štyridsiate narodeniny
Ostatné

Auto-moto

BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Predstavujeme
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
Cítite sa na jeseň v práci pod tlakom? Toto sú techniky, ktoré vám pomôžu zvládnuť stres bez toho, aby vás zlomil
Cítite sa na jeseň v práci pod tlakom? Toto sú techniky, ktoré vám pomôžu zvládnuť stres bez toho, aby vás zlomil
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Rady a tipy

Technológie

Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Armádne technológie
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Bezpečnosť
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Správy
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Technológie

Bývanie

7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Čo robiť, aby aj lacný byt vyzeral dobre?
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Čo robiť, aby aj lacný byt vyzeral dobre?
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči

Pre kutilov

September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako sa dostať do formy za 15 dní: Realistický plán pre začiatočníkov
Chudnutie a diéty
Ako sa dostať do formy za 15 dní: Realistický plán pre začiatočníkov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hygienici zobrali letné kúpaliska
Domáce
Hygienici zobrali letné kúpaliska útokom: Výsledky s veľkým otáznikom, kvalita pokrivkávala hlavne na týchto!
MIMORIADNY ONLINE Jermak varuje
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Jermak varuje USA: Putin ničí naše mestá, musíte pritlačiť!
Nočná mora sa stala
Zahraničné
Nočná mora sa stala realitou: Muž zostal zavretý vo výťahu štyri dni! Nemal vodu ani jedlo
Tragédia v Egypte! V
Zahraničné
Tragédia v Egypte! V obľúbenom letovisku zomrel Sebastian, z mora ho vytiahli záchranári: Prípad vyšetrujú

Ďalšie zo Zoznamu