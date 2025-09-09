Jána Ďurovčíka čaká BOMBAstická sezóna: Tieto dve veci ZMENIA jeho život a... bude to VEĽKÉ!

BRATISLAVA - Ján Ďurovčík má pred sebou rok plný prekvapení. Legendárny režisér a obávaný porotcovský kat Let’s Dance oslávi hneď dve obrovské životné jubileá – 40 rokov na umeleckej scéne a 55. narodeniny. A ako ho poznáme, nič nenechá na náhodu. V jeho podaní nás totiž čaká divadelná sezóna, aká tu ešte nebola!
Keď sa povie meno Ján Ďurovčík, každý si spomenie na emóciami nabité predstavenia, veľkolepé tanečné choreografie a porotcovskú prísnosť v Let’s Dance. A svojej povesti nezostane nič dlžný ani tentokrát.
Vo svojom divadle JANART totiž pripravuje unikátny projekt, ktorý bude venovaný jeho 40-ročnej ceste na umeleckej scéne. „Pri tejto príležitosti chystáme v našom divadle Sezónu návratov,“ prezradil opatrne Ďurovčík, ktorý sa rozhodol vrátiť do hry mnohé zo svojich predstavení. A hneď prvou bombou je návrat muzikálovej klasiky Rómeo a Júlia. „Je to jedno z najkrajších predstavení, aké som urobil, a diváci si ho budú môcť prísť pozrieť 27. novembra,“ dodal režisér.
Kým v minulosti si postavu Júlie podmanila Nela Pocisková, tentokrát si túto ikonickú rolu uchmatla Cynthia Lara Vittek, dcéra futbalovej legendy Róberta Vitteka, ktorá sa bude alternovať s Lenkou Feckovou. Pre mladú herečku a speváčku pôjde o obrovskú výzvu, no zároveň o vstupenku medzi veľké mená slovenského muzikálu.
Ďurovčík zároveň prezradil, že na javisko sa vrátia aj niektorí známi interpreti, ktorí účinkovali v pôvodnej verzii muzikálu, no veľkú časť obsadenia tvoria nové tváre. Tie si však zatiaľ necháva ako prekvapenie – predstaviť ich plánuje už čoskoro.
Pre režiséra to bude sezóna plná emócií – návraty jeho najslávnejších predstavení, nové talenty na scéne a napokon aj osobná oslava, keďže v apríli sfúkne 55 sviečok na narodeninovej torte. A jedno je isté: táto divadelná sezóna bude pre Jána Ďurovčíka naozaj veľká!
