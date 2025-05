Burešová už má NÁHRADU: Po jej boku je ďalší MUŽ! Čo na to Přemek?

Eva Burešová v Let's Dance

S Matyášom Adamcom im to na parkete očividne ladilo, no po skončení Let's Dance sa ich tanečné cesty rozišli. Dôvod je prozaický – Matyáš má aktuálne plné ruky práce. „Matyáš má toho veľa. Teraz sa venuje hlavne príprave svojho albumu,“ vysvetlila Eva dôvod, prečo siahla po novej posile.

Tou sa stal Titus, známy z Let's Dance ako partner Ráchel Šoltésovej. „Spojila som sa s Titusom, pretože je z Česka a bývame kúsok od seba. Príde za mnou 28. mája, takže sme si povedali, že by sme mohli postaviť nejakú rumbu aspoň pre fanúšikov,“ prezradila v markizáckom Teleráne. Eva sa po Titusovom boku objavila už v siedmom kole tanečnej šou, kde si spoločne strihli cha-chu.



A čo na to jej partner, šéfkuchár Přemek Forejt ? Hoci by sa mohlo zdať, že by mohol byť Evinej tanečnej vášni bližšie, realita je iná.priznala so smiechom. Nad spoločným tancom však úplne neláme palicu.dodala s úsmevom. Jedno je isté – Eva Burešová zostáva verná tancu aj po konci šou, a aj keď sa menia mená partnerov, vášeň pre parket je stále rovnako silná!