WOW, to je ZMENA! Burešová dala zbohom svojej gaštanovej hrive: Je z nej SEXI BLONDÍNA

PRAHA – Zmena je život! Speváčka a herečka Eva Burešová (32) sa rozhodla pre radikálny krok. Dlhé gaštanové vlasy, ktoré jej mohli závidieť mnohé ženy, vymenila za trendy krátky blond účes. A ako sa zdá, novým imidžom urobila radosť aj svojmu partnerovi, šéfkuchárovi Přemkovi Forejtovi.
Speváčka a herečka zverejnila na svojom Instagrame fotky, na ktorých má platinové blond vlasy, ktoré jej nesiahajú ani po bradu. K fotkám pridala tajomný komentár: „Všetko je možné. Možné je všetko.“
V tom momente sa pod príspevkom začali hromadiť obdivné komentáre. „Wow, vyzeráš fantasticky!“ „To je zmena, Evi, vyzeráš úžasne!“ či „Neskutočná kráska!“ Niektorí ju dokonca prirovnali k americkej pop dive. „Vyzeráš ako Madonna z éry Papa Don’t Preach." Pri pohľade na krásnu blondínku s výraznými modrými očami si na svoje prišiel aj jej partner, kuchár Přemek Forejt. „WOW," napísal k fotografii a pridal emotikon plameňa. A kto iný by vedel lepšie oceniť Evinu novú chrumkavú blond krásu ako on, pravý gurmán.
Nanešťastie, alebo možno vďaka bohu, nešlo o trvalú zmenu. „Je to len parochňa, ktorú som mala na sebe v rámci jednej z hier ďalšej série show Možné je všetko," priznala pre český denník Aha!. Pozitívne ohlasy však Evu prinútili porozmýšľať o zmene imidžu. „Vyvolalo to takú pozitívnu odozvu, že som bola chvíľu nalomená zmeniť svoj vzhľad,“ dodala s úsmevom krásna brunetka.
