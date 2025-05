Tínedžerka POSADNUTÁ hviezdou Let's Dance: Skončila v rukách polície... Chcela ZAVRAŽDIŤ jej rodinu!

(Zdroj: BBC One)

BRISTOL - Hviezda britskej verzie tanečnej šou Let's Dance (Strictly Come Dancing) Claudia Fragapane (27) prežíva chvíle ako z hororu. Sústavne ju totiž prenasledovalo mladé dievča (15). Dokonca porušilo súdny zákaz priblíženia. Napokon skončilo v rukách polície - vyhrážalo sa, že zavraždí Claudiinu rodinu!

Claudia Fragapane je vo Veľkej Británii známym pojmom. V roku 2016 sa zúčastnila šou Strictly Come Dancing, kde tancovala s AJ Pritchardom a dvojica sa prebojovala až do semifinále. Sláva, ktorú jej projekt priniesol, jej však dnes strpčuje život. Až tak, že sa oňho doslova bojí.

Ako informuje Mirror, isté 15-ročné dievča ju totiž začalo obťažovať a stalo sa na nej doslova posadnuté. Spočiatku nevinné sympatie prerástli ku krokom, ktoré doslova naháňali strach. Stalkerka si zistila, kde Claudia býva a objavila sa pred jej dverami. Približne pred mesiacom tak bola tanečnica nútená utiecť zo svojho domu.

(Zdroj: BBC/Jay Brooks/Matt Burlem)

Hviezda priznala, že úplne stratila pocit bezpečia a incident v nej zanechal "strach a úzkosť". „Claudia netuší, ako ju obžalovaná našla. Musela kvôli jej činom opustiť svoj domov. Obžalovaná obrátila Claudiin život hore nohami,“ povedala pre The Sun sudkyňa Lynne Matthews s tým, že tínedžerke bol uložený súdny zákaz priblíženia.

Ten však pomerne rýchlo porušila zverejňovaním príspevkov na sociálnej sieti. Kvôli tým ju polícia opäť zatkla. A vtedy údajne mužom zákona povedala: "Zavraždím celú jej rodinu." Školáčka síce pred súdom v Bristole poprela, že by porušila zákaz priblíženia, no súd jej uložil 18- mesačný rehabilitačný program, počas ktorého musí bývať so svojím otcom, byť pod dohľadom a zároveň jej bol predĺžený zákaz priblíženia ku Claudii.

Nesmie sa k nej priblížiť na žiadnom mieste, vrátane jej domova. Surkyňa Matthews dodala: „Bolo by pekné, keby ste ma už nikdy nevideli. Držte sa od Claudie ďalej.“ A na záver uviedla, že akékoľvek porušenie rehabilitačného programu alebo rozšíreného zákazu priblíženia môže viesť k zadržaniu.

(Zdroj: BBC/Guy Levy)