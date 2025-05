Hviezda Markízy napálila influencerov: Trpká DOHRA zverejneného VIDEA... Už ho riešia PRÁVNICI!

Martin Mikýř Mikyska (Zdroj: Youtube/MÚPI)

Známy český youtuber a víťaz reality šou Survivor Martin Mikýř Mikyska zverejnil nové video. V tom chcel upozorniť na problematiku spolupráce českých a slovenských influencerov s nedemokratickými režimami. Spolu so svojim tímom pozval známe tváre na fiktívnu cestu do Číny, ich spolupráca mala spočívať v pozitívnej propagande tejto krajiny, bez toho, aby mali nad výstupmi kontrolu.

(Zdroj: Youtube/MÚPI)

„Napísali sme ľuďom z tiktoku a reality shows. Bolo nám jasné, že na schôdzkach nemôžem sedieť ja, tak me najali herca Patrika,“ hovorí vo videu Mikýř s tým, že dokopy napísali 40 influencerom, z ktorých na schôdzku dorazilo sedem. Medzi nimi boli napríklad Ráchel Karnižová s priateľom Pufflickom, účastníčka Survivoru Barbora Mlejnková či víťazka Ruže pre nevestu Stanislava Lučková.

Práve posledné z menovaných sa objavili hneď na začiatku videa a hoci napokon zmluvu o spolupráci nepodpísali, nemienia vec nechať len tak. „Mali sme to najskôr ako sranda cestovku, a potom keď už začali hovorič o podmienkach a plate a že sa to bude dávať len na ich siete a máme hovoriť, čo oni chcú, tak mi to začalo dochádzať a tam už som na to aj reagovala práve nejakou iróniou, a práve preto sme nič nepodpísali,“ vyjadrila sa v TALK! Mlejnková, ktorá už povolala právnikov.

3. kolo Let’s Dance. Na snímke Stanka Lučková (Zdroj: TV Markíza)

Ani jej, ani Stanke sa nepáši, že boli s touto témou vôbec spájané, a že z celej situácie vyšli v zlom svetle. „Sme na začiatku videa, málokto to pozerá do konca, pretože mne to zas tak zábavné nepríde. Že niekto tam skrátka ospevuje komunistický systém a tieto veci. Veľa ľudí uvidí začiatok, nás so Stankou, a potom spojenie toho, že to je čínska propaganda a že influenceri naleteli. Ten výsledok tam potom už nie je, čo je nepríjemné, a riešime to, je to v rukách právnikov a uvidíme, čo sa s tým dá robiť,“ vyjadrila sa Bára.

Svoje vyjadrenie na sociálnej sieti Instagram zverejnila aj Lučková. Podľa nej Mikýřov tím podporil týmto videom kyberšikanu a porušil zákon o GDPR či poškodil ich dobré meno.

Mikýř minulý rok vyhral reality šou Survivor (Zdroj: Tv Markíza)

Galéria: Hviezda Markízy napálila influencerov: Trpká DOHRA zverejneného VIDEA... Už ho riešia PRÁVNICI!



Zobraziť galériu (12)