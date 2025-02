OBROVSKÉ faux pas? Ľudia sa pustili do známej krásky... TOTO na ples NEPATRÍ!

Stanislava Lučková (Zdroj: Ján Zemiar)

Plesová sezóna je obdobie spoločenských bálov a plesov, ktoré sa konajú najmä v zimných mesiacoch. S ňou prichádza aj diskusia o vhodnom oblečení, pričom etiketa zvyčajne vyžaduje formálne róby pre dámy a spoločenské obleky či smokingy pre pánov. Často sa rozoberá, aké šaty sú na ples primerané a ktoré môžu pôsobiť nevhodne vzhľadom na charakter a úroveň podujatia. S obrovskou kritikou sa stretla aj víťazka druhej série markizáckej šou Ruža pre nevestu Stanislava Lučková. Tá zvolila na večernú akciu krátke šaty, čo vyvolalo búrlivú diskusiu.

„Šaty sú krásne, ale pokiaľ to bol ples, tak krátke šaty nie," zhodnotila istá žena. „Nie som žiadny fashion guru, ale mini a koktejlové šaty sú skor vhodné na menej formálne udalosti," pridala sa ďalšia. „Krásna žena, krásne šaty, ale na ples v žiadnom prípade. A popravde ma to aj dosť sklamalo, lebo mne sa Stanka zdá veľmi zbehlá," dodala iná. Stanka sa nakoniec k celej situácii aj vyjadrila a svoj krok obhajuje tým, že na žiadny nóbl ples nešla.

„Na tomto malom plese som bola už tretíkrát. Vedela som, aký je to ples a jednoducho som uznala za vhodné, že krátke budú ok. Aj keď, samozrejme, viem, že dlhé šaty by boli elegantnejšie. Ak by som šla do Opery alebo na iný formálnejší ples, šaty by som prispôsobila udalosti. Ale prečo sa toto takto prežíva, tieto moje šaty, neviem. Viac mieru a pokoja do srdiečka všetkým,” odkázala.

Obliekala ju bývala nákupná manička Katarína, ktorá sa venuje stylingu. A tie komentáre ju nenechali chladnou. „Stanka nebola na žiadnom plese v opere, bola na obyčajnom plese. Kedy to tie samozvané odborníčky pochopia, že krátke šaty, pokiaľ sú "lux", sú dokonca dovolené aj na black tie creative," dodala. Krátke šaty na plese môžu byť vnímané ako faux pas. Zvyčajne sa očakáva dlhá večerná róba. Plesová etiketa vyžaduje elegantné dlhé šaty pre dámy a smoking alebo frak pre pánov. FOTO ako vyzerala Stanka na plese nájdete v galérii.