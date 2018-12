Exmoderátor obvinený zo závažného zločinu: Mal pašovať DROGY v kufroch... Hrozí mu 18 rokov väzenia!

PRAHA - Českým šoubiznisom otriasa škandál, aký nemá obdobu. Bývalý moderátor televízie Nova, Slávek Boura (54) čelí obvineniu z pašovania drog. Údajne ich mal prevážať v kufroch na Nový Zéland a do Austrálie. Ak by sa obvinenia potvrdili, známy Čech by mohol skončiť za mrežami na 18 rokov!

Kedysi patril medzi tváre televízie Nova, kde moderoval šou Rande či Snídane s Novou a tešil sa obľube divákov. Dnes však čelí závažnému obvineniu. Slávek Boura je podozrivý z pašovania drog z Českej republiky do Austrálie. Malo ísť o prešpekulovaný čin, ktorý sa organizoval cez oficiálnu cestovnú kanceláriu a „kuriér" dostal za prevoz zaplatené.

Slávek Boura patril medzi tváre televízie Nova. Zdroj: Facebook S.B.

To, že figuruje Boura ako obvinený, potvrdil aj on sám. „Je to pravda," povedal pre český Blesk. Dodal však, že vinný sa rozhodne necíti a celú situáciu sa snažil objasniť. „To je podľa môjho názoru celkom jednoduché. Jeden môj známy z toho bol obvinený a pretože mi zabezpečoval cesty do zahraničia, v rámci zisťovania vecí okolo novej cestovnej kancelárie, tak som do košíčka s tými ľuďmi spadol tiež," vysvetľoval Boura.

Do celej drogovej kauzy malo byť zapletených približne 60 ľudí, ktorí predstavovali kuriérov kokaínu, heroínu a pervitínu. Drogy mali ukrývať medzi oblečenie, pričom balíčky boli špeciálne ošetrené, aby prešli kontrolou bez problémov. V zásade cestovali vždy dvojice so štyrmi kuframi, pričom v každom prenášali 5 kg drogy. Českých pašerákov riadil údajne Vietnamec a za jednu cestu so špeciálnym tovarom mal jednotlivec dostať 150 000 českých korún.

Dnes čelí obvineniu z pašovania drog. Zdroj: Facebook S.B.

Samotný moderátor však podobné obvinenia odmieta a dokonca je podľa neho celá situácia na smiech. „Pracuje na tom nejaký právnik, to by som musel zistiť. Je to v mojom prípade skôr zábavná záležitosť," tvrdí Slávek. Ak by sa však predsa len jeho vina potvrdila, mohol by si posedieť za mrežami od 10 do 18 rokov. Rovnaký osud by postihol aj ostatných obvinených, ktorí drogy skutočne pašovali. Pravdu ukáže až čas.