DRSNÝ vtip budúcej šéfky Ďurianovej na záver vysielania: Mohla TOTO povedať Varinskému?!

Marianna Ďurianová (Zdroj: TV Markíza)

V Markíze to opäť vrie. Televízia si zase prechádza turbuletným obdobím. Vášne rozprúdila tlačová správa rozposlaná médiám, ktorá uvádzala veľké zmeny v Záhorskej Bystrici. Hlavnou novinkou je zdigitalizovanie spravodajstva v projekte TN Live s cieľom osloviť mladé publikum. Moderátorské stoličky by mali obsadiť Daniel Očenáš, Zuzana Čimová, Dominik Matulaj a Viktor Vincze. Zasiahne to aj hlavné večerné správy. Po novom budú Televízne noviny o 19:00 hod. moderovať už len dve dvojice Marianna Ďurianová – Jaroslav Zápala a Lenka Vavrinčíková – Patrik Švajda.

Novú pozíciu dostala aj Marianna Ďurianová, ktorá sa stane šéfmoderátorkou. „Sme radi, že Marianna sa do Markízy vrátila a patrí ku kľúčovým tváram nášho spravodajstva. Má schopnosti, aby viedla moderátorský tím a prichádzala s návrhmi, ako zlepšiť Televízne noviny,“ povedal Milan Kratochvíl. A na konci štvrtkových novín si neodpustila ani drsný vtip na adresu Petra Varinského. „A teraz som skončil aj ja, ale o chvíľu som späť, nebojte sa," povedal Varinský na záver Športových novín na čo Ďurianová okamžite reagovala. „My sa nebojíme, ale aby si sa ty nebál, aby si neskončil... Niee, srandujem," vyjadrila sa so smiechom. „Nie pani šéfka, všetko dobré," dodal Varinský.