FOTO ako dôkaz! Hurikán Dalibor Janda: 26 centimetrov v trenkách? Ty vole...

PRAHA - Český spevák Dalibor Janda, ktorý už roky patrí medzi stálice českého popu, sa opäť dostal do centra pozornosti – ale tentoraz nie kvôli svojmu hlasu. Tento raz to totiž nebolo len o hudbe, ale aj o niečom, čo zaujalo fanúšikov... no nebolo to úplne to, čo sa dalo očakávať.
Na Instagrame magazínu lifee.cz sa objavilo video, v ktorom Dalibor Janda prezrádza, ktorá pieseň je mu najbližšia a aký rituál má pred vystúpením. Určite by to bol zaujímavý rozhovor, keby... sa nezamieril pohľad na úplne inú vec!
Pokiaľ ste video sledovali pozorne, určite ste si všimli, že jeho rozprávanie prešlo do úzadia – a to doslova! Ženské publikum si totiž všimlo niečo, čo určite nemalo byť hlavným objektom záujmu. Skôr, než aby sa zaoberali Jandovými tajomstvami pred vystúpením, komentovali... povedzme to jemne, jeho "charizmatický" vzhľad.
„Čo vlastne hovoril?" pýta sa v komentároch jedna z fanúšičiek, ktorá zjavne nebola schopná odtrhnúť oči od iného objektu záujmu. A ďalšie komentáre sa nesú v podobnom duchu: „Púšťam si to asi po 10-krát a stále neviem, o čom hovorí." Alebo: „Ty vole, tak ono to bude pravda. Husté, milujem ho teraz ešte viac." A nechýbajú ani originálne otázky ako: „Spočítal niekto na videu počet kníh?"
No a samozrejme, ani páni nezostali pozadu. „Pozerám, že má ´pytel jako vykupitel´," napísal jeden zo sledovateľov, ktorý sa nezdržal smiešnych poznámok k Jandovej pýche.
A aby sme nezabudli, Dalibor Janda má už svoju históriu s provokatívnymi vyhláseniami. Pred niekoľkými rokmi sa totiž v rozhovore pre český Blesk vyjadril: „Penis mám dlhý 26 centimetrov, ale to je normálne, nie?“ Táto jeho kontroverzná poznámka, ktorá vtedy obletela české médiá, sa opäť vrátila do povedomia, keď sa jeho video na Instagrame opäť stalo predmetom vtipov a komentárov.