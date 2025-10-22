Spoveď Jozefa Golonku o najhoršom životnom období: Obrovský strach v sanitke! Myslel na najhoršie?

BRATISLAVA - Legendárny hokejista Jozef Golonka sa po dlhých mesiacoch objavil v spoločnosti – a vyzeral skvele! Spolu s manželkou Božkou si nenechali ujsť premiéru divadelného predstavenia Pánska jazda na Novej scéne.
Po vážnych zdravotných problémoch sa Jozef Golonka opäť usmieva a hovorí, že sa cíti lepšie ako kedykoľvek predtým. „Musím povedať, že mi to chýbalo. Ten výpadok štyri – päť mesiacov... Aj s manželkou chodíme na premiéry, vernisáže, chýbalo mi to. Ale to, čo sme dnes videli – klobúk dole! To bolo jedno z najlepších predstavení, čo som na Novej scéne videl,“ neskrýval nadšenie bývalý hokejista. A rovnako spokojná bola aj jeho manželka Božka: „Ja som sa vrátila do mladých rokov, celú dobu som si tam dupkala. Bolo to vynikajúce – chalani jeden lepší ako druhý, úžasné výkony,“ rozplývala sa.
Hoci sa Golonka po operácii bedrového kĺbu dlho zotavoval, dnes už hovorí o návrate do formy. „Som na tom určite lepšie, ale aj vďaka tomu, že od všetkého ma oslobodila Božka. Doma nesmiem nič robiť, nič dvíhať, lebo operácia nebola jednoduchá... ale dostal som sa z toho. Vďačím za to svojej rodine, deťom aj vnúčatám. Skutočne mi pomohli, aby som sa znova postavil na nohy,“ priznáva hokejová legenda, ktorá má za sebou náročné mesiace. Dnes už chodí na prechádzky, aj po schodoch mu to ide jedna radosť – a dokonca sa pochválil aj novou postavou. „Schudol som osem kíl, už mi začínajú aj obleky pasovať,“ žartoval.
Cesta k uzdraveniu však nebola jednoduchá. Po operácii Golonku postihli komplikácie, ktoré ho dostali na pokraj síl. Pár dní po náročnej operácii ho poriadne potrápila vyskočená platnička a jeho dni boli sprevádzané silnou bolesťou. A to až takou, že mu v sanitke napadli tie najtemnejšie myšlienky. Otvorene o tom prehovoril v našom rozhovore!
