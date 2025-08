PLNÉ pery, ZVODNÝ pohľad a SEXI krivky! Z dcéry Karin Haydu je hotová DIVA: Veď je to celá mama...

Karin Haydu (Zdroj: Instagram K.H.)

Karin Haydu, obľúbená herečka a moderátorka, si po pracovnom maratóne dopriala oddych pri mori. Spolu so svojou dcérou Vanesou odleteli do slnečného Bodrumu v Turecku. „Za posledné dva dni som pracovne precestovala po Slovensku takmer 1000 km a potom nastal spontánny nápad... o pár hodín neskôr sme už sedeli v lietadle do Bodrumu,“ napísala Karin na sociálnej sieti pod fotografiu z dovolenky.





„Karin, celá ty, ako za mlada.“



Zobraziť galériu (21) Karin Haydu na dovolenke s dcérou Vanesou. (Zdroj: Instagram)

Na spoločnom zábere v plavkách, ktorý zverejnila, vidíme obidve usmiate, oddýchnuté a – ako si mnohí všimli – takmer na nerozoznanie. Vanesa má len 21 rokov, no zdedila po mame nielen plné zmyselné pery, ale aj mandľové oči, zvodný pohľad a sexi ženské krivky, ktoré okamžite upútali pozornosť fanúšikov.napísal jeden z priaznivcov. Ďalší dodali:A my môžeme len súhlasiť – z Vanesy vyrástla nádherná mladá žena s prirodzeným šarmom a eleganciou. So slávnou mamou ich nespája len rodinné puto, ale aj očividná podobnosť, ktorú nie je možné prehliadnuť.