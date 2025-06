Hana Rapantová objavila zázrak na bolesť hlavy: Už roky na to nedá dopustiť! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

PIEŠŤANY - Pohladenie pre dušu aj telo! Skúsená moderátorka Hana Rapantová sa objavila na treťom ročníku výstavy Alfonza Muchu v Piešťanoch a nebolo to náhodou. K slávnemu maliarovi má totiž výnimočný vzťah – a ako sama priznala, jeho dielo si preniesla aj do svojho každodenného života!

„Doma mi visí slávny plagát Monte Carlo. Kúpili sme si ho s manželom, keď som mu prvý raz ukázala Muchu vo veľkom formáte na jednej z výstav,“ prezradila Rapantová. Výstava známeho secesného umelca pre ňu nie je žiadna neznáma a jeho diela chodí obdivovať pravidelne. „Mucha je jeden z mojich obľúbených maliarov. Fascinuje ma to obdobie, farebnosť, florálne motívy... Je to niečo, čo pohladí dušu.“ Krásne ženské siluety, kvety a secesné línie, ktoré sú pre Muchu typické, sa čoraz viac objavujú aj v móde. Rapantová dokonca priznala, že istú „maličkú muchovku“ so sebou nosí denne: „Mám okuliare a puzdro na ne má práve motív Alfonza Muchu.“

Ani samotné mesto výstavy, ktorým už sú tretí rok Piešťany, modetárorke nie je vôbec cudzie. A ako priznala, tieto kúpele sú blízke jej srdcu už dlhé roky: „Je to jedno z najslnečnejších miest na Slovensku. Pred mnohými rokmi mi ich ukázala Adka Straková a odvtedy sem chodím na predĺžené víkendy. Kto raz Piešťany zažije, zamiluje si ich navždy.“ Aj keď kĺby ju zatiaľ poslúchajú, v kúpeľnom meste sa zotavuje preventívne a nedávno priznala aj iný zdravotný problém – detail, ktorý na sebe pozoruje čoraz častejšie...