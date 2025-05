Marcela Laiferová (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka Marcela Laiferová pravidelne uniká z rušnej Bratislavy do Piešťan, kde vlastní víkendový dom. Nie je to však len obyčajné útočisko, kúpeľné mesto má pre ňu výnimočnú hodnotu. „V detstve sme sem chodili s mojimi rodičmi, tak mi to vrástlo do srdca. Ja som si po rokoch na to spomenula a rozhodla som sa mať tu víkendový dom,“ prezradila speváčka s úsmevom. „V Piešťanoch sú nádherné parky, je tu voda, je to elegantné, väčšina tých ľudí tu vlastne oddychuje,“ pochvaľuje si speváčka s tým, že známe Piešťany si zamilovali aj jej synovia. A je viac ako jasné, že speváčka pri návšteve kúpeľného mesta nevynechá legendárne bahenné zábaly: „Samozrejme, roky sa chodím bahniť.“

Hoci má Laiferová za sebou desiatky rokov úspešnej kariéry, na dôchodok ešte rozhodne nemyslí a jej energiu a entuziazmus by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ročníky. Speváčka a spisovateľka pravidelne cvičí, udržiava si zdravú životosprávu a najmä pozitívny pohľad na svet. „Teším sa zo života, netrápim sa nad vecami, ktoré nemôžem vyriešiť. Žijem svoj normálny profesný život, mám báječné deti, rodinu, takže som šťastná,“ odhaľuje svoj tajný recept speváčka, ktorá vyzerá aj tesne pred osemdesiatkou priam neuveriteľne.

Srdcovkou je pre ňu aj výtvarné umenie. Aj preto sa rada zúčastnila otvorenia výstavy Alfonsa Muchu a prezradila, že sama má k umeniu veľmi blízko – nielen ako zberateľka, ale aj ako autorka. „Veď v mojej poslednej knihe Ako si nájsť vnútorný pokoj mám svoje kresby takou zvláštnou technikou. Ja maľujem malou žehličkou, to je stará technika ešte z Egypta,“ vysvetľuje. A keď je už reč o zberateľstve, speváčka priznáva, že umenie má doma nielen na stenách! Takéto klenoty ukrýva speváčka vo svojom šatníku!

Marcela Laiferová má aj iný talent: Neuveríte, čo dokáže so žehličkou! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)