Rutinný pobyt v kúpeľoch preverí priateľstvo, Šebovej rázne NO NO! Na toto tajomstvo mi nesiahaj

Zuzana Kubovčíková Šebová a Martin Pechlát (Zdroj: Bonton Film)

Trojica muzikantov niekoľkokrát do roka vyráža slušne si privyrobiť a využiť pritom nadštandardné služby päťhviezdičkového hotela i neprítomnosť partneriek. No tentoraz ich namiesto obligátneho hýrenia bez pravidiel čaká prekvapenie, ktoré skoncuje s ich kúpeľnou rutinou a preverí, nakoľko sú zohraní nielen na pódiu, ale aj v živote.

To je základná schéma príbehu, ktorý vzišiel z pera úpešného režiséra Braňa Mišíka. Film Šviháci, ktorý príde do kín v januári 2026, sa v týchto dňoch nakrúcal v Piešťanoch. Zahrala si v ňom aj Zuzana Kubovčíková Šebová a jej filmovým synom bol Emanuel Bugala, ktorý je v reálnom živote synom speváčky Lucie Bugalovej.

Zuzana Kubovčíková Šebová, Martin Pechlát a Emanuel Bugala vo filme Šviháci (Zdroj: Núñez NFE)

Pragmatický Ondřej (Tomáš Jeřábek) sa snaží aspoň na pár dní uniknúť svojej podozrievavej manželke Kláre (Erika Stárková), ktorá ho kontroluje na každom kroku. Kvázi drsniak s dušou romantika Filip (Daniel Fischer) stále dúfa, že konečne stretne tú pravú, ale jeho zaručená „baliaca“ taktika spôsobuje skôr pravý opak. A potom je tu milujúci manžel Dan (Martin Pechlát), ktorý v Prahe nechal svoju životnú lásku Evu (Jitka Schneiderová) a ich dospelú dcéru Adélu.

Napriek rozdielnym povahám je trojica spoluhráčov výborne zladená a vedia o sebe všetko. Alebo si to aspoň myslia. Až do chvíle, než vyjde najavo, že jeden z nich má v Piešťanoch tajomstvo – sedemročného syna Lea (Emanuel Bugala). Akoby nestačilo, že o ňom celé tie roky nemali ani tušenie, okolnosti si vyžiadajú pribrať malého neposedníka do rýdzo mužskej zostavy a postarať sa oň, čo odštartuje sériu vtipných aj dojemných momentov. Všetko navyše musí prebehnúť v režime prísneho utajenia, pretože o Leovej existencii nevedia, samozrejme, ani rodinní príslušníci.