VÁŽNA nehoda slovenskej speváčky: Totálne ZDEMOLOVANÉ auto!

Ronie mala nehodu (Zdroj: Ján Zemiar/Intagram R.)

Slovenská speváčka Ronie, vlastným menom Veronika Adamičková, pred pár dňami oslávila svoje 30. narodeniny. Pre mladú umelkyňu však jubileum nadobudlo oveľa hlbší význam, než by si kedy predstavovala. Len pár dní po oslave totiž čelila vážnej dopravnej nehode, ktorá ju takmer stála život. O šokujúcej udalosti informovala fanúšikov na sociálnej sieti, kde sa podelila o svoje pocity aj vďaku za to, že ešte žije.

„Po 30-ke fakt nový život asi. Dnes sme sa znovu narodili… ja vám len chcem povedať, naozaj noste pásy, mne to doslova zachránilo život,” napísala v emotívnom statuse. Podrobnosti o nehode zatiaľ neprezradila, no z jej slov je zrejmé, že išlo o situáciu, ktorá mohla skončiť tragicky. Speváčka tiež zdôraznila, že bezpečnostný pás bol rozhodujúcim faktorom, ktorý jej pomohol vyviaznuť z auta živá a bez vážnych následkov. „Sme v pohode, dávali na nás pozor naši hore, ináč si to neviem vysvetliť. Nech je to hocijak, dávajte na seba pozor,” dodala na záver.

(Zdroj: Instagram R.)