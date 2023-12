Speváčka Ronie vzdala HOLD Barbare Haščákovej: Prespievala SEN… Dojme vás k slzám!

BRATISLAVA - Počas uplynulého víkendu Slovensko zasiahla mimoriadne smutná správa. Do neba odišla speváčka Barbara Haščáková († 43), ktorá má na konte nespočetné množstvo doslova legendárnych hitov...

Barbara naposledy vydýchla 22.novembra na Floride. Jej smrť zasiahla všetkých jej blízkych, priateľov, verejnosť ale aj kolegov z hudobnej brandže. Bývalá členka zoskupenia Maduar bola pre mnohých umelcov vzorom, niektorí z nich na jej piesňach vyrastali a ovyplyvnila aj to, akým smerom sa v hudobnej kariére uberali.

Medzi spevákov, ktorí boli veľkými fanúšikmi Barbary Haščákovej, patrí aj Veronika Adamičková alias Ronie. Tá vzdala zosnulej umelkyni hold tým, že prespievala jeden z jej najväčších hitov - Sen. „Sen bola úplne prvá pesnička, ktorú som ako 3 ročná vypiskovala doma a sprevádzala ma ešte dlho životom. Aj vďaka nej píšem skladby, aké píšem. Ako malú ma velmi ovplyvnila," vysvetlila Ronie.

„Chcem aspoň takto Barbare vzdať úctu za to, čo tu zanechala a za to, že aj ona z časti vychovala ďalšiu generáciu interpretov," dodala Ronie, ktorá k tomuto príspevku doložila aj video s prespievanou verziou piesne Sen, ktorá znie naozaj nádherne. Vypočuť si ju môžete nižšie... Wau, toto by určite dojalo aj samotnú Barbaru! Česť jej pamiatke!