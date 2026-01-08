Desivá havária vrtuľníka za jasného počasia: VIDEO Zahynul ruský miliardár! Stroj dopadol vedľa lyžiarov

MOSKVA - Tragédia uprostred jasného dňa v ruskom Permskom kraji. Vrtuľník sa v lyžiarskom rezorte dostal do kolízie s lanovkou a zrútil sa len niekoľko metrov od ľudí na svahu.
Pád v jasnom počasí zachytil svedok na video
K nehode došlo v stredu v lyžiarskom areáli Ašatli-park, kde sa vrtuľník Robinson R44 zrútil za dobrých poveternostných podmienok. Stroj letel nízko nad zasneženým údolím, keď narazil do nosného lana lanovky.
Moment kolízie sa podarilo jednému z očitých svedkov zaznamenať na video. Zábery ukazujú, ako helikoptéra nebezpečne klesá, zachytí sa o kábel a následne padá k zemi. Po dopade sa prevracia a trup sa rozlomí na dve časti.
Obeťou je majiteľ veľkej dopravnej firmy
Úrady potvrdili, že pri havárii zahynuli dvaja muži. Jedným z nich je Iljas Gimadutdinov, ruský miliardár a vlastník dopravnej spoločnosti Tattranskom, ktorá pôsobí v sektore ropy a zemného plynu. Ročné tržby firmy sa podľa dostupných údajov pohybujú v miliardách rubľov.
Druhou obeťou je Elmir Koňakov, vysokopostavený manažér tej istej spoločnosti a Gimadutdinovov podriadený.
Vrtuľník mal lietať bez povolenia
Podľa prvotných informácií, ktoré preverujú vyšetrovatelia, nebol let schválený príslušnými orgánmi. Práve absencia potrebných povolení je jednou z hlavných verzií, ktorými sa zaoberá dopravná prokuratúra.
Web inkazan.ru uvádza, že Gimadutdinov vrtuľník zakúpil v roku 2019 a často ho využíval na súkromné lety. So známymi si z výšky prezeral okolie lyžiarskeho strediska, kde k tragédii napokon došlo.
Stroj dopadol neďaleko lyžiarov
Vrtuľník sa zrútil na otvorené priestranstvo v blízkosti ubytovacích chatiek a svahu, po ktorom sa v tom čase pohybovali lyžiari. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie potvrdilo, že okrem dvoch obetí si nehoda nevyžiadala ďalších zranených.
Bezprostredne po páde bol areál Ašatli-park uzavretý pre verejnosť. Na mieste zasahovali záchranné zložky a vyšetrovanie si prevzali orgány zodpovedné za bezpečnosť leteckej dopravy.