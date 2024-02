Neuveriteľná PREMENA slovenskej speváčky: FOTO Na strednej vyzerala… TOTO je fakt ona?

Ronie (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka Ronie berie archívne zábery z tej pozitívnejšej stránky. Keďže patrí medzi naše najkrajšie umelkyne a verejnosť má jej sexi výzor v "očku", nemá problém ukázať, ako vyzerala v minulosti. Hovorí sa, že dievčatá rastú do krásy a ženy zrejú ako víno. Nuž a v prípade Veroniky to platí dvojnásobne.

Plavovláska miluje 90. roky a tomu prispôsobuje aj svoju vizáž a štýl obliekania. Kedysi však fandila celkom iným hudobným štýlom a podľa záberov, ktoré zverejnila, by ste ju možno zaradili medzi kedysi populárnych "emo" nadšencov. V uchu dokonca nosila aj "tunel", ktorý mal veľkosť vyše centimetra.

Tieto skvosty na sociálnu sieť Instagram vytiahla len teraz, keďže dala svojim fanúšikom priestor na ich zvedavé otázky. A mnohých zaujímalo aj to, kde chodila na strednú školu či to, ako v tom čase vyzerala.