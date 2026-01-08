Benešove dekréty gradujú a vyostruje sa to: Po liste Ficovi je tu ďalší problém, Orbánov tím sa obrátil na BRUSEL!

BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA - Novelizácia Trestného zákona, kde sú zahrnuté aj nové trestné činy, sa dostáva na medzinárodnú úroveň. Ozvali sa nespokojní Maďari, ktorí si chcú vyjasniť, ako je to vlastne s toľko skloňovanými Benešovými dekrétmi. Ich popieranie sa totiž v novom poriadku objavilo ako nový trestný čin, za ktorý môžete skončiť v base. Tím premiéra Viktora Orbána začal konať!
Témou Benešovych dekrétov, ktorá Maďarom na Slovensku nie je práve ľahostajná, sa už zaoberal aj Orbánov rival Péter Magyar z TISZA, ktorý dokonca poslal slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi list a dokonca nechal Orbánovi voľné miesto na podpis. Ak ho vraj nepodpíše, na posledné dní stráca kredit predsedu vlády.
Benešove dekréty a ďalší HNEV: Lídrovi maďarskej opozície pretiekol pohár trpezlivosti, LIST pre Fica a rázna výzva!
Slovenský Úrad vlády reaguje na krok Maďarska
V týchto minútach Úrad vlády SR reaguje na tento zákon v tom zmysle, že prezradil najnovší krok Maďarska. Poradkyňa Viktora Orbána sa mala totiž v tomto zmysle už obrátiť na európske autority.
"Ak medzi dobrými susedmi vznikne otázka, či vnútroštátny predpis jedného z nich je alebo nie je v súlade s právom EÚ, existujú mechanizmy na vyriešenie takejto otázky. Predmetom rozdielneho výkladu je slovenská novelizácia Trestného zákona regulujúca popieranie usporiadania vzťahov po II. svetovej vojne," uviedol slovenský Úrad vlády SR.
Úrad vlády SR vraj vidí "dôvodnosť zmeny" Trestného zákona, ale v plnom rozsahu "rešpektuje postup hlavnej poradkyne premiéra Maďarska, ktorá sa obrátila na Európsku komisiu, aby predmetnú novelizáciu posúdila".
Do legislatívy v rámci novely Trestného zákona pribudol nový trestný čin, ktorý postihuje verejné popieranie alebo spochybňovanie povojnového usporiadania Európy po druhej svetovej vojne. Práve tento bod však vyvolal ostré reakcie najmä v maďarskej menšine na Slovensku a rezonuje aj v politickej debate v Maďarsku. Týka sa totiž Benešovych dekrétov, ktoré sú teraz vo veľkom na pretrase.
Kľúčovým pojmom sú Benešove dekréty, ktoré po roku 1945 vytvorili právny rámec pre konfiškácie majetku a stratu občianstva časti obyvateľstva, predovšetkým Nemcov a Maďarov. Hoci sú v slovenskom právnom poriadku považované za historicky uzavretú otázku, pre časť Maďarov predstavujú symbol kolektívnej viny a dodnes vnímanú krivdu. Obavy kritikov novely smerujú k tomu, že nový trestný čin môže obmedziť slobodu diskusie o týchto témach a kriminalizovať aj akademickú či politickú polemiku. Zatiaľ čo vláda argumentuje ochranou povojnového mierového usporiadania a ústavných základov štátu, jej oponenti hovoria o zákone, ktorý sa dotýka historickej pamäti a menšinovej identity – a práve preto je taký kontroverzný.