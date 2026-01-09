Piatok9. január 2026, meniny má Alexej, Alex, Alexia, zajtra Daša

Naozaj má tento herec 71? Pozrite na toho svalnatého deduška!

J. K. Simmons
J. K. Simmons (Zdroj: Columbia Pictures)
© Zoznam/ev © Zoznam/ev

LOS ANGELES - Na prvý pohľad by mnohí ani nehádali, aké telo skrýva tento herec pod šatami. Hoci dnes J. K. Simmons oslavuje 71. narodeniny, za svoje svaly sa naozaj nemusí hanbiť.

Jonathan Kimble Simmons sa narodil 9. januára 1955. Ako dieťa sa venoval futbalu, divadelnému krúžku aj speváckemu zboru. Svoj univerzitný diplom potom získal v oblasti hudby. 

V roku 1992 dostal prvú muzikálovú rolu na Broadwayi. No na televíznych obrazovkách sa objavoval už od druhej polovice 80. rokov. 

Simmons sa objavil napríklad vo filmoch Šakal, Takmer dokonalý zločin, Mexičan, Spider-Man, Drsné časy, Juno, Po prečítaní spáliť, jOBS, Whiplash, Zúčtovanie, La la land, Liga spravodlivosti. 

Účinkoval aj vo viacerých seriáloch: Zákon a poriadok, Oz, Closer, Americký otec, Dokonalý Spiderman, Archer, Dva svety, Veronica Mars, Neporaziteľný. 

Naozaj má tento herec
 (Zdroj: Warner Bros. )

Amazon masívne ohlasoval film Red One, v ktorom Simmons hrá Santa Clausa po boku Dwayna Johnsona. Tomu sa síce objemom svalov vyrovná asi len málokto, ale 71-ročný herec sa naozaj nemá za čo hanbiť. Samotný Johnson sa na jeho adresu vyjadril, že jeho kolega je vo vynikajúcej forme. 

Naozaj má tento herec
 (Zdroj: Instagram J.K.S.)

