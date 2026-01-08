Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Tajnosti okolo streľby v Minneapolise: Vyšetrovatelia Minnesoty sú vyradení! Prípad má v rukách výhradne FBI

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/Ben Hovland/Minnesota Public Radio via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MINNEAPOLIS – Vyšetrovanie okolností smrti ženy zastrelenej agentom amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise má pod výhradnou kontrolou Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), informovala vo štvrtok agentúra AP, ktorá dodala, že Úrad kriminálneho vyšetrovania (BCA) štátu Minnesota bol z prípadu vyradený.

Riaditeľ BCA Drew Evans uviedol, že jeho inštitúcia už nemá prístup k materiálom prípadu, dôkazom z miesta činu ani k výpovediam svedkov. Pôvodne pritom mali tento prípad vyšetrovať FBI a BCA spoločne. Toto rozhodnutie však zmenila federálna prokuratúra, spresnil Evans. „BCA sa z vyšetrovania s ťažkým srdcom stiahla,“ dodal.

Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová podľa AP vyhlásila, že miestne úrady nemajú právomoc zasahovať do vyšetrovania. Incident v Minneapolise označila za akt „domáceho terorizmu“ a dodala, že agent ICE konal v súlade s pravidlami, ktoré si osvojil počas výcviku, a jeho zásah bol oprávnený.

Incident, ku ktorému došlo v stredu (7. januára), sa stal osudným pre 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú, matku troch detí, ktorá nedávno prišla do Minneapolisu. Bola americkou občiankou narodenou v štáte Colorado. Podľa dostupných informácií nemala záznam v registri trestov - dostala len pokutu od dopravnej polície.

Protesty pred federálnym súdom

Po jej násilnej smrti sa vo štvrtok ráno pred budovou federálneho súdu v Minneapolise zhromaždili ľudia, ktorí protestovali proti zásahu ICE. Polícia sa tento dav snažila vytlačiť z priestoru pred vchodom do súdu, pričom použila aj dymovnice. Demonštranti držali v rukách americké vlajky a transparenty so sloganmi, ako „ICE - okamžite preč“, „Chceme bezpečie v komunite“ či „Nie proti fašizmu“.

Na tragédiu v Minneapolise reagovali aj predstavitelia demokratov v Kongrese vrátane Hakeema Jeffriesa a Chucka Schumera, pričom vyzvali na dôkladné vyšetrovanie a zvýšený dohľad nad ICE. „Sme pobúrení tým, čo sa stalo v Minneapolise,“ povedal Jeffries. Schumer poukázal na video zo zásahu agentov ICE a zdôraznil potrebu jeho „dôkladného vyšetrenia“.

V reakcii na tento incident bývalá primátorka mesta Chicago Lori Lightfootová spustila projekt ICE Accountability Project, ktorý umožňuje občanom dokumentovať zásahy agentov ICE vrátane použitia chemických prostriedkov.

Výzva na okamžité postavenie mimo služby

Organizácia National Urban League zasa vyzvala, aby bol príslušný agent ICE okamžite postavený mimo služby. Žiada aj transparentné prešetrenie jeho konania. Renee Macklinová Goodová sa na sociálnych sieťach prezentovala ako poetka, spisovateľka, manželka a matka. Jej smrť vyvolala diskusiu o používaní smrtiacej sily proti pohybujúcim sa vozidlám a o policajných štandardoch.

Agentúra AP doplnila, že federálne aj miestne smernice zvyčajne zakazujú strieľať na pohybujúce sa vozidlo, pokiaľ vodič nepredstavuje bezprostrednú hrozbu mimo auta. Strieľanie na auto je totiž považované za veľmi nebezpečné a zvyšuje riziko pre okoloidúcich.

Spravodajský web Minnesota Star Tribune v článku o obeti streľby v Minneapolise informoval, že Macklinová Goodová pred časom moderovala podcast so svojím druhým manželom Timom Macklinom, ktorý v roku 2023 zomrel. Mali spolu syna, ktorý má teraz šesť rokov. Ďalšie dve deti mala z prvého manželstva. V posledných rokoch bola prevažne ženou v domácnosti, ale v minulosti pracovala aj ako asistentka v zubnej ordinácii a v úverovom družstve, doplnila AP. Na Old Dominion University v Norfolku v štáte Virgínia vyštudovala kreatívne písanie.

Viac o téme: StreľbaVyšetrovateliaUSAMinnesotaMinneapolisFederálny úrad pre vyšetrovanie (FBI)Imigračný a colný úrad (ICE)Úrad kriminálneho vyšetrovania (BCA)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump pod tlakom Senátu: Kongres si chce vziať späť kontrolu nad vojenskými operáciami proti Venezuele
Zahraničné
António Guterres
OSN v rozpakoch: Guterres ľutuje rozhodnutie USA opustiť desiatky medzinárodných inštitúcií
Zahraničné
Napätie rastie: Čína a
Napätie rastie: Čína a Rusko kritizujú USA! Zadržanie tankera s ruskou vlajkou má byť hrubé porušenie práva
Zahraničné
Nemecký prezident Steinmeier ostro
Nemecký prezident Steinmeier ostro kritizoval kroky USA pod vedením Trumpa
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otvorenie výstavy Zimný salón v Galérii Umelka
Otvorenie výstavy Zimný salón v Galérii Umelka
Správy
Lussi Šenková spravila veľký životný krok: Vlastný DOM! Po kúpe zistila, že…
Lussi Šenková spravila veľký životný krok: Vlastný DOM! Po kúpe zistila, že…
Prominenti
Gaya Tumuli – pohrebné mohylové hrobky na Kórejskom polostrove
Gaya Tumuli – pohrebné mohylové hrobky na Kórejskom polostrove
Cestovanie

Domáce správy

Na Slovensko mieri ĽADOVÉ
Na Slovensko mieri ĽADOVÉ PEKLO! Už o pár hodín... Teploty môžu padnúť až k −30 °C
Domáce
FOTO Dve mestá hlásia PROBLÉM
Dve mestá hlásia PROBLÉM s pitnou vodou: FOTO Už druhý deň tečie zakalená voda! Obyvatelia sú pobúrení
Domáce
Vláda SR reaguje! Benešove dekréty gradujú a
Benešove dekréty gradujú a vyostruje sa to: Po liste Ficovi je tu ďalší problém, Orbánov tím sa obrátil na BRUSEL!
Domáce
Banská Bystrica zaznamenala ďalší pokles obyvateľov, ku koncu roka ich bolo 72 505
Banská Bystrica zaznamenala ďalší pokles obyvateľov, ku koncu roka ich bolo 72 505
Banská Bystrica

Zahraničné

Donald Trump
Trump pod tlakom Senátu: Kongres si chce vziať späť kontrolu nad vojenskými operáciami proti Venezuele
Zahraničné
Tajnosti okolo streľby v
Tajnosti okolo streľby v Minneapolise: Vyšetrovatelia Minnesoty sú vyradení! Prípad má v rukách výhradne FBI
Zahraničné
Matt Kalil a Haley
Futbalista žaluje svoju exmanželku: Vyklebetila obrovské rozmery jeho penisu! K TOMUTO ho prirovnala
Zahraničné
FOTO Traktory v uliciach a
Traktory v uliciach a blokády diaľnic: Farmári v Grécku a Francúzsku bojujú proti dohode EÚ s Mercosurom
Zahraničné

Prominenti

Silvia Kucherenko
Muži budú slintať, ženy závidieť! Silvia Kucherenko odhalila svoje vnady: Bol by HRIECH to neukázať
Domáci prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Lussi Šenková spravila veľký životný krok: Vlastný DOM! Po kúpe zistila, že…
Domáci prominenti
Dcéra herečky z markizáckych
Dcéra herečky z markizáckych obrazoviek sa živí ako STRIPTÉRKA: Tanec pri tyči a lesbické hrátky!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Marcela Holubca
Slovenská herečka čelila svojmu STRACHU rok po VÁŽNEJ nehode: Nohy jej zväzovali kruté spomienky!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Bývalá pornohviezda sa dala
Zarábala milióny v porne, dnes vyrába ružence: Nečakaný obrat v živote bývalej pornohviezdy! Dnes žije úplne inak
Zaujímavosti
Rakovina hrubého čreva u
Rakovina hrubého čreva u mladších dospelých prudko stúpa: Toto sú príčiny, upozorňujú vedci
vysetrenie.sk
FOTO Nechala si vytetovať meno
Nechala si vytetovať meno frajera: Z trápneho tetovania spravila vtip, ktorý baví tisíce ľudí! Nápad rozosmial internet
Zaujímavosti
Vtáky si pamätajú vaše
Vtáky si pamätajú vaše auto: Zistite, či patríte medzi ich favoritov! TENTO detail rozhoduje
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!

Šport

Dávid Hancko v semifinále Supercopa de Espaňa: Online z derby Atlético Madrid – Real Madrid CF
Dávid Hancko v semifinále Supercopa de Espaňa: Online z derby Atlético Madrid – Real Madrid CF
La Liga
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
Biatlon
Levice sa senzačného postupu nedočkali: Po šokujúcej výhre v Nemecku tvrdá lekcia od favorita
Levice sa senzačného postupu nedočkali: Po šokujúcej výhre v Nemecku tvrdá lekcia od favorita
Basketbal
Poznáme nomináciu Slovenska na ZOH 2026! Trio z KHL a jedno prekvapenie
Poznáme nomináciu Slovenska na ZOH 2026! Trio z KHL a jedno prekvapenie
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava

Kariéra a motivácia

Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Rady, tipy a triky
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Rady a tipy
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Rady a tipy

Technológie

Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Bezpečnosť
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
Aplikácie a hry
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Umelá inteligencia
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Bezpečnosť

Bývanie

Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dvojice znamení zverokruhu, ktoré dokážu v roku 2026 vytvoriť najsilnejší pár
Partnerské vzťahy
Dvojice znamení zverokruhu, ktoré dokážu v roku 2026 vytvoriť najsilnejší pár
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matt Kalil a Haley
Zahraničné
Futbalista žaluje svoju exmanželku: Vyklebetila obrovské rozmery jeho penisu! K TOMUTO ho prirovnala
Myslela si, že zachránila
Zahraničné
Myslela si, že zachránila psa: Policajti otvorili dvere auta a ostali v nemom úžase! FOTO Veď to je...
Na Slovensko mieri ĽADOVÉ
Domáce
Na Slovensko mieri ĽADOVÉ PEKLO! Už o pár hodín... Teploty môžu padnúť až k −30 °C
Dve mestá hlásia PROBLÉM
Domáce
Dve mestá hlásia PROBLÉM s pitnou vodou: FOTO Už druhý deň tečie zakalená voda! Obyvatelia sú pobúrení

Ďalšie zo Zoznamu