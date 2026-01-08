Myslela si, že zachránila psa: Policajti otvorili dvere auta a ostali v nemom úžase! FOTO Veď to je...

LIDZBARK WARMIŃSKI - Žena z poľského Warmínsko-mazurského vojvodstva si pri ceste všimla zatúlané zviera, o ktorom si myslela, že je pes. V obave pred mrazivou nocou ho naložila do auta. Keď však dorazila na policajnú stanicu, zistila skutočnú pravdu o jej malom "spolujazdcovi".
V utorok večer prišla na policajnú stanicu v Lidzbarku Warmińskom žena, ktorá bola presvedčená, že práve zachránila zatúlaného psa. Zvieratko si všimla pri ceste neďaleko Górowa Iławeckého a keďže sa blížila mrazivá noc, zobrala ho do auta a odviezla priamo k policajtom. Až tam sa ukázalo, že „pes“ nie je pes.
Žena požiadala policajtov o pomoc s umiestnením zvieraťa do bezpečia. Hliadka rýchlo zistila, kam by ho mohli odviezť, a rozhodla sa, že ho sama prevezie do útulku. Keď však policajti pristúpili k autu, čakalo ich prekvapenie. Pod sedadlom sa krčil… psík medvedíkovitý. Zvieratko bolo vystrašené, no zároveň sa mu z tepla v aute vôbec nechcelo odísť.
Na pomoc museli prísť hasiči
Keďže zviera odmietalo opustiť úkryt pod sedadlom, policajti privolali hasičov. Tí mali k dispozícii techniku, ktorá umožnila zviera bezpečne a bez stresu dostať von. Po úspešnom zásahu bol psík medvedíkovitý odovzdaný do zariadenia, kde sa oň postarali odborníci.