Futbalista žaluje svoju exmanželku: Vyklebetila obrovské rozmery jeho penisu! K TOMUTO ho prirovnala

AUSTIN - Malo to byť neformálne rozprávanie v online streame, skončilo sa to právnou bitkou. Výroky o intimite bývalého manžela teraz rieši americký súd.
Súkromie sa zmenilo na verejnú senzáciu
Americký športový svet sleduje netradičný spor, v ktorom nehrá hlavnú rolu zmluva ani peniaze, ale verejne vyslovené slová o intimite. Bývalý hráč NFL Matt Kalil sa rozhodol žalovať svoju exmanželku Haley Kalil po tom, čo sa počas živého vysielania otvorene vyjadrovala o dôvodoch ich rozchodu.
Influencerka a modelka sa v novembri 2025 v streamovacej relácii na Twitchi bez okolkov pustila do detailov zo svojho manželstva. Práve tieto vyjadrenia dnes stoja v centre právneho sporu.
„Sex nebol možný bez sĺz“
Haley Kalil v živom vysielaní tvrdila, že problém v ich vzťahu nebol emocionálny, ale fyzický. Na otázku, či sa rozvod skutočne týkal sexuálneho života, odpovedala bez zaváhania: „Smrteľne vážne, počas celej našej manželskej éry, to myslím úplne vážne!“
Podľa jej slov bol pohlavný styk pre ňu natoľko bolestivý, že končil plačom. Dôvod mala vidieť v telesných proporciách bývalého manžela, ktoré opísala expresívnym prirovnaním: „Bol ako dve na seba naukladané kolové plechovky – možno dokonca tri.“
Táto veta sa bleskovo rozšírila po sociálnych sieťach a stala sa virálnou.
Žaloba a tvrdenia o psychickej ujme
Matt Kalil sa po medializácii rozhodol brániť právnou cestou. Podľa žaloby, ktorej obsah získal portál TMZ, považuje konanie svojej bývalej manželky za vážne porušenie súkromia a za neoprávnené zarábanie na jeho mene.
V dokumentoch sa uvádza, že po odvysielaní streamu dostával nielen on, ale aj jeho rodina a súčasná manželka Keilani Asmus správy, ktoré opísal ako šokujúce a vážne znepokojujúce.
Bývalý NFL hráč preto žiada finančné odškodnenie vo výške presahujúcej 64-tisíc eur.
„Som šokovaná a zranená,“ reaguje Haley Kalil
Haley Kalil sa voči žalobe ohradila. V reakcii pre Page Six vyjadrila prekvapenie aj osobnú bolesť: „Som úprimne šokovaná a neuveriteľne zranená.“
Zároveň tvrdí, že jej slová boli vytrhnuté z kontextu a že počas streamu o bývalom manželovi hovorila aj pozitívne: „V mnohých ohľadoch som sa o ňom vyjadrovala veľmi dobre.“
Ponuka z porno priemyslu situáciu ešte vyhrotila
Celý prípad nabral bizarný rozmer po tom, čo sa o výrokoch dozvedela spoločnosť CamSoda. Podľa mediálnych správ ponúkla Mattovi Kalilovi približne 257-tisíc eur za to, aby sa stal tvárou kampane s názvom „Big Confidence“.
Ponuka síce nebola oficiálne potvrdená, no ešte viac rozvírila verejnú diskusiu o tom, kde sa končí súkromie a začína komerčné zneužitie osobných detailov.
Manželstvo ktoré skončilo v siedmom roku
Matt a Haley Kalil sa zoznámili v roku 2012 a v roku 2015 mali svadbu na Havaji. V roku 2022, symbolicky v „siedmom roku“, ich manželstvo skončilo rozvodom.
Kalil ukončil profesionálnu kariéru v NFL v roku 2019, keď naposledy pôsobil v tíme Houston Texans. Jeho meno sa dnes do médií vracia z úplne iného dôvodu, než na aký bol zvyknutý počas športovej kariéry.