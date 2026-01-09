Žiadna fotomontáž! Lesníci zverejnili nočný záber medveďov: FOTO vyvolala lavínu reakcií

BALIGRÓD - Fotografia medvedice s tromi mláďatami, zachytená v poľskom Rabskom údolí, vyvolala na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. Lesný úrad Baligród upozornil návštevníkov, aby v prírode nezanechávali odpadky ani zvyšky jedla, no pod príspevkom sa okamžite objavili desiatky reakcií – od žartov na účet „nespiacich“ medveďov až po ostrú kritiku silvestrovských ohňostrojov.
"Pod rúškom noci v Rabskom údolí objavila medvedica s tromi mláďatami. Prosíme všetkých, ktorí využívajú prístrešok a ohniská, aby nezanechávali odpadky ani zvyšky jedla," napísal v upozornení na sociálnej sieti Lesný úrad Baligród zo Štátnych lesov Poľska. K výzve zverejnil aj fotografiu medveďov od Damiana Stemulaka, ktorá ihneď spôsobila záplavu komentárov a reakcií.
"Oni nespia?! A ja som sa už cítila bezpečne," napísala pod príspevkom Poľka. "Takto to dopadne, keď si v novembri idete vypiť kávu," zažartoval iný. "Ešte nespia, určite sa práve vracajú zo Silvestra," podpichol ďalší z reagujúcich Poliakov.
Viacerí však v opačnom duchu poukázali na používanie ohňostrojov na Silvestra. "Nespia, pretože turisti ich na Silvestra vyplašili petardami a cítia sa ohrozené, boja sa," napísala Agnieszka. "Ľudia vošli na jej územie. Za tie ohňostroje by nejednému mala ukázať, kde je jeho miesto," zareagoval ďalší. "Ľudia, prosím, rešpektujte rady lesníkov. Oni všetci vedia o živote lesných zvierat najviac," vyzýva iný.
Zimná aktivita medveďov
Medveď nie je pravý zimný spáč a preto je bežným javom, že sa aj niekoľkokrát počas zimných mesiacov zobudí, pričom môže zmeniť brloh a stanovište a následne aktívne vyhľadávať zdroje vody a potravy, potom môže opäť na krátke obdobie zaľahnúť. V súvislosti so zimnou aktivitou medveďou to vysvetľuje Štátna ochrana prírody (ŠOP) s tým, že táto aktivita je vyššia počas miernych zím, pri tuhších zimách je tento jav zriedkavý.
Dôležité rady
Medzi hlavné preventívne opatrenia pred stretom s medveďom hnedým patrí vyhýbanie sa neprehľadnému terénu, vyhýbanie sa úsekom s hustou vegetáciou, nepohybovanie sa mimo vyznačených turistických trás. "Už pri strete je v prvom rade dôležité zachovať pokoj, nerobiť rýchle pohyby, prípadne, ak je to možné, pomaly sa vzďaľovať, neotáčať sa medveďovi chrbtom, a ak má jedinec tendenciu ustupovať, počkať, kým sám ustúpi," uvádza ŠOP.
"Vo všeobecnosti možno povedať, že gravidné medvedice, ktoré v zime vrhajú mláďatá, majú hibernáciu najdlhšiu a môže byť bez prerušenia, naopak, mladé subadultné jedince, nevodiace medvedice a dospelé samce majú hibernáciu prerušovanú. Hlavným účelom hibernácie je znižovať množstvo vydanej energie v obdobiach, keď je málo dostupnej potravy a sú nepriaznivejšie klimatické podmienky na prežitie," informovali zo ŠOP.