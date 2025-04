Sagan sa nezdá: Krásne VYZNANIE pre Elišku v priamom prenose! A PRÍSĽUB, ktorý veľa naznačuje...

Let's Dance, 9.kolo, Peter Sagan a Eliška Lenčešová

BRATISLAVA - To, čo malo byť „len“ tanečnou výzvou, sa zmenilo na silný príbeh plný emócií! Peter Sagan, naša cyklistická legenda, síce v šou Let’s Dance tesne pred bránami finále skončil, no v srdciach fanúšikov zostáva ako jeden z najvýraznejších účastníkov. A najnovšie aj ako muž veľkých slov a krásnych gest.

Známy športovec si získal srdcia fanúšikov nielen svojou snahou na parkete, ale aj nenúteným šarmom a humorom. A preto bolo jeho vyradenie plné emócií. V Saganovom prípade tých pozitívnych. „Hneď po vypadnutí povedal – KONEČNE. A ja, že prosím? Tak som ho tam aj trošku zbila,“ prezradila v Teleráne so smiechom Peťova tanečná partnerka Eliška Lenčešová. Medzi dvojicou to po celý čas iskrilo. Peter bol ku nej galantný a Eliška sa netajila tým, že ju vie poriadne rozosmiať.



„Toto posledné kolo som si veľmi užila, bola som asi najviac uvoľnená,“ priznala krásna blondínka. Peťo nezostal pozadu a dodal: „Aj ja som si ho užíval, mal som dve partnerky,“ povedal so smiechom, čím pobavil celé štúdio. V 9. kole totiž duo Sagan-Lenčešová doplnila pri vášnivom tangu moderátorka tanečnej šou a herečka Anna Jakab Rakovská.





„Ja chcem ísť s Peťom na bicykel, tak pôjdeme.“



Najkrajší moment ale prišiel vo chvíli, keď sa ho moderátorka spýtala na najsilnejšie momenty, ktoré si bude z Let´s Dance pamätať.Sagan ani na chvíľu nezaváhal a bez premýšľania odpovedal:Toto nádherné vyznanie dojalo nielen samotnú Lenčešovú, ale aj moderátorov.Medzi dvojicou vzniklo, zdá sa, nádherné priateľstvo a v kontakte plánujú zostať aj po skončení šou.Peťo síce zatiaľ návrat k tancu neplánuje, ale ani nevylučuje. „a pozrel sa do blondínkiných modrých očí. Tá mu pohľad opätovala a s úsmevom povedala: