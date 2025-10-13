Obrovská TRAGÉDIA: Mal účinkovať v tanečnej šou... Speváka (†29) na ceste z tréningu ZASTRELILI!

MEXICO CITY - Hudobný svet zasiahla obrovská tragédia. Mladý argentínsky spevák a bývalý model Fede Dorcaz (†29) prišiel o život len pár dní predtým, ako sa mal objaviť v populárnej televíznej tanečnej šou. Na ceste domov z tanečného tréningu ho zastrelili počas lúpeže.
Podľa mexických médií sa incident odohral vo štvrtok večer v Mexico City. Fede práve odišiel z tréningu a smeroval autom domov, keď sa ho pokúsili prepadnúť štyria muži na motocykloch. Jeden z nich na neho vystrelil a zasiahol ho do krku. Mladý umelec zomrel okamžite na mieste. Polícia potvrdila, že zabezpečila kamerové záznamy z okolia, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii páchateľov. Zatiaľ však nebol nikto zadržaný.
Pred smrťou sa Dorcaz pripravoval na svoje účinkovanie v populárnej televíznej tanečnej šou „Las Estrellas Bailan En Hoy“ – v preklade Hviezdy tancujú dnes. Produkcia relácie po tragédii zverejnila dojímavé vyhlásenie: „Fede zanechal v našom tíme veľkú prázdnotu. Jeho energia, úsmev a vášeň nás budú navždy inšpirovať.“
Fanúšikovia po celom svete vyjadrujú hlboký smútok a šok, keďže Dorcaz bol považovaný za stúpajúcu hviezdu argentínskej hudobnej scény. Mal rozbehnutú kariéru a veľké plány – tie však tragicky ukončila bezohľadná streľba v uliciach Mexico City.