DOJEMNÁ spoveď Ráchel Šoltésovej: ŤAŽKÉ detstvo... VEĽKOU oporou jej bol TENTO muž!

Ráchel Šoltésová

Finálové páry si včera počas 10. kola Let's Dance zatancovali až 3 tance. Posledným z nich bol showdance, ktorého tému si volili sami. Ráchel Šoltésová a Titush Ablorh chceli poukázať ha herečkinu cestu životom, a to, že to nemala ľahké. Hviezda Sľubu otvorila svoju 13. komnatu. „Nie každý to má v živote ľahké a má tú priazeň naklonenú. My sme ju ako rodina nemali naklonenú, ale napriek všetkému vlastne ja s mojím bratom, ktorí sme si veľmi blízki, sme sa prebojovali tým životom. Nech sa deje čokoľvek, viem, že on tu je pre mňa," povedala so slzami v očiach.

„Chceli by sme naším tancom ukázať a pomôcť tým deťom, ktoré si myslia, že nikdy nebudú mať tú úplnú rodinu alebo lásku a pocit bezpečia. To, že ste to nemali v detstve, neznamená, že to nebudete mať v dospelosti," pokračovala v úprimnej spovedi. „Malá Ráchel mala veľa snov, tá veľká Ráchel si všetky tie sny splnila. Tým najväčším snom bolo mať rodinu. To je pre mňa môj najväčší cieľ a najväčšie víťazstvo," priznala. Ich výkon nadchol rovnako porotu, ako i prítomných. Porotcovia jej poďakovali, že otvorila aj takúto tému pred celým Slovenskom. Ráchel a Titus skončili na treťom mieste. FOTO jej brata nájdete v galérii.