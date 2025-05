VEĽKÉ FINÁLE Let's Dance: Dámy a páni... TOTO sú kráľ a kráľovná tanečného parketu!

Let's Dance, finále

Po dvoch mesiacoch sme sa konečne dočkali finálového večera. O titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu zabojujú Ráchel Šoltésová s Titusol Abrlohom, Kristián Baran s Dominikou Roškovou a Zuzana Porubjaková s Jaroslavom Ihringom. Do štvrtej porotcovskej stoličky v 10. kole Let's Dance zasadne ostrieľaný Janko Koleník. Ten už má s porotcovaním skúsenosti a taktiež v šou získal aj spomínaný titul. S Vandou Polákovou sa mu v roku 2023 podarilo obsadiť prvé miesto.

Tanečná šou začala dramatickým otváracím tancom. Na parkete sa zvŕtali profíci a po ich výkone sa sálou rozliehal obrovský potlesk. Na parket sa následne postavili všetci súťažiaci 10. ročníka Let's Dance. Moderátorky privítali špeciálneho porotcu Jána Koleníka. „Veľmi si to vážim a teším sa, že som tu medzi vami. Ja túto šou stále milujem, stále ju sledujem," povedal na úvod. Moderátorky avizovali aj špeciálne číslo Tatiany Drexler. Finalisti toto kolo predvedú až 3 tance.

Na parket sa postavia Kristián Baran a Dominika Rošková. V dokrútke sa tanečníčka rozplakala, doľahli na ňu emócie z celej šou. „Rozhodne som Kiko na teba pyšná, keď prišla kríza, tak si neušiel, ale ty si sa tomu postavil, a preto si právom vo finále," adresovala svojmu tanečnému partnerovi so slzami v očiach. Dominika a Kristián ako prvý tanec zatancovali paso doble na pieseň Toxic od 2WEI. Ich výkon vyvoval obrovské standing ovation. „Ja mám pocit, že je to asi tá atmosféra a energia, ktorá z toho tanca ide, to mi je blízke, takže som sa tešil," povedal Kristián na margo tanca.

„To bola jednoducho búrka, hromy, blesky. Toto bolo finálové paso doble so všetkým, čo k tomu patrí," povedal Adam Bardy. „Vy ste neskutočný pár, veľmi vám fandím," vyjadril sa Ján Koleník. „Toto bol zatiaľ váš najlepší tanec. Dnes to bolo excelentné," zhodnotila Tatiana Drexler. „Neviem čo mám povedať, lebo je to prvý tanec večera. Keby som mohol zahrešiť, tak by som zahrešil, že by to bolo p... dobré. Vy ste boli strašne dobrí. Kristián, ty si bol ako Adonis," uviedol Ján Ďurovčík. Od poroty si vyslúžili 40 bodov.

