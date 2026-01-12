Meta sa búri proti zákazu sociálnych sietí pre deti: Austrálii odkazuje, aby zákaz prehodnotila

SYDNEY - Americká spoločnosť Meta v pondelok vyzvala Austráliu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie zakázať osobám mladším ako 16 rokov používať sociálne siete typu Facebook či TikTok. Zároveň však technologický gigant informoval, že na základe nového austrálskeho zákona zablokoval už vyše 544.000 účtov. Informuje o tom agentúra AFP.
Spoločnosť Meta miliardára Marka Zuckerberga uviedla, že v týždni do 11. decembra odstránila 331.000 účtov neplnoletých používateľov z Instagramu, 173.000 z Facebooku a 40.000 z platformy Threads. Dodala, že sa zaviazala dodržiavať zákon. „Vyzývame však austrálsku vládu, aby konštruktívne spolupracovala s odvetvím a našla lepší spôsob, ako napríklad motivovať celý tento sektor k zvýšeniu štandardov v poskytovaní bezpečných, súkromie chrániacich a veku primeraných online zážitkov namiesto plošných zákazov,“ uviedla Meta vo svojom vyhlásení.
Spoločnosť zopakovala svoju predchádzajúcu výzvu, aby mali obchody s aplikáciami povinnosť overovať vek používateľov a tiež získavať súhlas rodičov predtým, než si osoby mladšie 16 rokov stiahnu danú aplikáciu.
Otázniky nad efektivitou zákona
Meta tiež uviedla, že rodičia a odborníci sa obávajú, že zákaz izoluje mladých ľudí od online komunít a niektorých z nich privedie k menej regulovaným aplikáciám a temnejším kútom internetu. Uviedla tiež, že počiatočné dopady legislatívy „naznačujú, že nespĺňa svoje ciele zvýšiť bezpečnosť a blahobyt mladých Austrálčanov“.
Kalifornská spoločnosť dodala, že pomohla založiť neziskovú organizáciu OpenAge Initiative, ktorá spustila nástroje na overovanie veku s názvom AgeKeys, ktoré majú využívať dotknuté platformy. Zákon nadobudol v Austrálii účinnosť 10. decembra a spoločnostiam, ktoré neprijmú „primerané kroky“ na dodržanie tejto legislatívy, hrozí pokuta vo výške 49,5 milióna austrálskych dolárov (približne 28,4 miliónov eur).