Hviezda Let's Dance sa bude vydávať: Romantické ZÁSNUBY v exotike!

Dominika Rošková s priateľom (Zdroj: Ján Zemiar)

SRÍ LANKA - Len nedávno sa jej splnil sen a prvýkrát sa jej podarilo vyhrať - a to rovno markizácku šou Let's Dance. No darí sa jej nielen v práci, ale aj v súkromí. Už niekoľko rokov stojí po jej boku priateľ Adam, ktorý sa čoskoro stane aj jej manželom. Požiadal ju totiž o ruku!

Rok 2025 nemôže byť pre Dominiku Roškovú dokonalejší. Začiatkom mesiaca vyhrala spolu s hercom Kristiánom Baranom tanečnú šou Let's Dance, no a teraz... Čaká ju svadba. Priateľ Adam Rehák, s ktorým sa dala dokopy počas Let's Dance v roku 2022, ju totiž na exotickej Srí Lanke požiadal o ruku. Krásnym momentom sa pochválila na sociálnej sieti Instagram.

„Máj 2025 nemôže byť už viac magický. 22.05.2025 bol deň, keď som povedala ÁNO mužovi, s ktorým sme sa rozhodli spoločne kráčať životom. Pár dní som to potrebovala spracovať, prebrať s najbližšími… Najprv som to vôbec ani nechcela verejne zdieľať. Je to čisté a krehké, cítila som, že si to chcem nechať pre seba, pre nás a najbližších… No dnes už prišiel pocit, že vám to chcem povedať a tak vás pozývam do nášho sveta.. nášho životného momentu," napísala k videu.

„Adam pripravil pred poslednou večerou to najkrajšie prekvapenie. Ani netušil, v aký magický dátum. Nemohol to vymyslieť krajšie, romantickejšie, intímnejšie... Bolo to ako z filmov, ktoré som tak rada pozerávala," rozpísala sa tanečnica, ktorá pravdepodobne netušila, čo sa chystá jej drahý urobiť. "V ten podvečer sme si klasicky sedeli pred večerou na terase a zhovárali sa… Odišiel ,,niečo zobrať”, potajomky to celé začal natáčať. Pripravil báseň. Báseň o nás… Hlbokú, nádhernú, skutočnú, dojemnú… Moje srdce bolo v tom momente zahriate takou láskou, akú som ešte nezažila a cítila som sa doplnená … " dodala s tým, že sama nemôže uveriť tomu, že je zasnúbená. Gratulujeme!