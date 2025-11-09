STRACH obľúbenej porotkyne: Ďalšia séria tanečnej šou BEZ Tatiany Drexler?!

PRAHA - Tatiana Drexler (62) je neodmysliteľnou súčasťou rovno dvoch tanečných šou - slovenského Let´s Dance a českého StarDance. Práve v tom u našich západných susedoch pôsobí už dlhých 18 rokov. No obáva sa, že v ďalšom ročníku sa už neobjaví!
Tatiana Drexler patrí k najstabilnejším tváram českého StarDance. K porote sa pridala v druhej sérii, teda ešte v roku 2007 a odvtedy je súčasťou každého ročníka tanečnej šou. Aktuálne oslávila 18 rokov svojho pôsobenia v StarDance... No obáva sa, či tým neprišiel jej koniec.
„Po celý čas je to neskutočná jazda. Získala som toľko priateľstiev a zažila toľko vecí, ktoré som si ani nepredstavovala, že by sa mohli stať,“ povedala porotkyňa divákom. „Vôbec ale neviem, či ma ešte oslovia do jesennej série. Alebo či mi vôbec niekto z účinkujúcich zavolá, nech s ním idem na pivo,“ priznala svoje obavy porotkyňa.
„Keď ma pred osemnástimi rokmi oslovili ako úplne neznámu tanečnicu, tak osom si povedala, prečo nie, skúsim to... A úplne mi to zmenilo život,“ dodala so slzami v očiach Drexler. České médiá si však myslia, že o svoje angažmá v ďalšom ročníku sa obáva zbytočne - patrí totiž k miláčikom StarDance, či už u fanúšikov alebo tanečníkov.
