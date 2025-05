Gabika Marcinková na NEPOZNANIE: Z krásnej ženy je USADNUTÁ pani! PREČO jej to urobili?!

Gabika Marcinková (Zdroj: TV MARKÍZA)

Na Gabiku sme zvyknutí ako na jemnú, vždy upravenú krásku, ktorá na obrazovke žiari v každom zábere. Vo väčšine doterajších projektoch bola sympatická, pôvabná, jednoducho prirodzene pekná. No teraz je všetko inak. Herečka sa totiž stane novou posilou v druhej sérii markizáckeho seriálu Sľub, ktorý je zasadený do obdobia drsných 80. rokov. A pod rukami maskérok sa zmenila na nepoznanie!

Retro účes „na helmu“, široký opasok a náušnice ako od tety z podnikového večierka. Jej premena je síce do posledného detailu autentická a skvele zapadá do obdobia, ktoré seriál zobrazuje, ale jedno je isté: túto podobu by ste na nej nečakali. Z krásnej a štýlovej ženy, na ktorú boli diváci zvyknutí, je zrazu usadnutá postava z minulého režimu.

Gabika Marcinková mieri do markizáckeho seriálu Sľub. (Zdroj: Instagram)