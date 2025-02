Gabika Marcinková otvorene priznala: Po rozpade manželstva žijem...

Gabika Marcinková (Zdroj: Vlado Anjel)

„Už keď som dostala prvé texty na kasting, cítila som, že to je niečo, čo by som si chcela zahrať… Herec, ktorého práca baví tak bytostne ako mňa, veľmi túži si to zahrať,“ priznáva herečka s dodatkom, že je to veľmi náročné. Cítila však obrovskú energiu a snahu zdolať to. „Ja si to pripravujem pomerne precízne doma… odžijem si to doma a potom je čas výkonu,“ hovorí o procese prípravy na postavu, ktorej stvárnenie docizelujú ešte s režisérom na pľaci. „Ja si nepamätám jediný deň, že by som sa cítila unavená z tohto projektu. Mňa to dobíjalo energiou,“ tvrdí herečka.

V seriáli je veľa smútku a plačlivých scén, na stvárnenie ktorých si Marcinková pripomínala ekvivalenty zo svojho života a vlastné bolesti. „Situácie s deťmi. Čo by sa stalo, keby sa deťom niečo stalo… Pár smrtí svojich blízkych som si tam odžila,“ hovorí o tom, ako sa vedela dostať do tej správnej emócie. „Možno je to aj očistné pre každého z nás,“ zamýšľa sa herečka a prezrádza aj to, čo aktuálne skrýva vo svojom vlastnom srdci. Pocit viny zrejme nie, i keď… „Áno, žijem na nejakom životnom prelome a snažím sa robiť najlepšie ako sa dá,“ naráža na rozpad svojho manželstva.

Gabika Marcinková otvorené priznala: Po rozpade manželstva žijem... (Zdroj: NaJa/TH)